Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Albayrak: Türkiye köprüyü geçti

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, AK Parti Tuzla İlçe Başkanlığını ziyaret etti, ardından AK Parti Sultanbeyli İlçe Başkanlığı bünyesinde Necmettin Erbakan Kültür Merkezi'nde vatandaşlarla bir araya geldi.

Bakan Albayrak, bu programlarda yaptığı konuşmada, Türkiye'nin ve dünyanın enteresan ve önemli günlerden geçtiğini, Türkiye'nin de bu sürecin merkezinde bulunduğunu söyledi.

AK Parti iktidarı olarak Türkiye’yi pozitif gündemle ayrıştırarak daha ileri bir noktaya taşımak için çalıştıklarını vurgulayan Albayrak, “Biz bunu nasıl istiyorsak, birileri de bir o kadar bu gündemi kirletip farklı bir noktaya taşıyıp, eski Türkiye'ye, uçuruma sürüklemeye, kamplaşmaya sevk etmeye çalışıyor. Türkiye büyümede dünya rekoru kırdı. Sanayide tarihi rekor kırıyoruz. Adamın, Allah selamet versin diyeceğim ama zor yani... Bakıyorsunuz, gündem değiştirmeye çalışıyor, belge, ispat yok. 2010'da aynı yalana sarılacaksın, rezil olacaksın, utanmayacaksın, yüzün kızarmayacak. 2012'de, 2014'te, 2016'da aynı. Bu millet bıktı ama bunu dinleyenler bıkmadı hayret veya ne zaman bıkacak?” diye konuştu.

Albayrak, aynı şekilde son çıkan KHK’deki taşeronlarla ilgili düzenlemenin de negatif olarak gündeme getirilmeye çalışıldığını ama bu tür söylemleri muhatap almayacaklarını belirtti.

Kendi gündemlerinin sadece Türkiye’yi büyütmek olduğunu vurgulayan Albayrak, şöyle devam etti:

“Aralıkta dünyanın en büyük güneş paneli fabrikasının temelini attık, dünyanın en büyük sondaj gemilerinden birini getirdik. Yüzer sıvılaştırılmış doğalgaz ünitesi (FSRU) gemimiz geldi, onun açılışını yapacağız. Bor madeniyle ilgili yeni bir stratejik açıklama var, yeni yatırımlar... Bir takvim yılında Cumhuriyet tarihinin en yüksek tutarı olan 42 milyar liralık yatırımı gerçekleştirdik, elektrikte, iletim ve dağıtımda. Enerji tıkır tıkır. Trans Anadolu Doğalgaz Boru Hattı, TürkAkım, FSRU... Dünyanın ekosistemi değişiyor, ekonominin dengesi değişiyor. Türkiye, bunun tam kalbinde ama buna hazır mıyız? Merak etmeyin, hazırız. Maden de arayacağız, nükleeri de yapacağız. Akdeniz'i Karadeniz'i karış karış, Allah'ın izniyle arayacağız. Türkiye'nin bekasını geleceğini etkileyecek adımları en doğru ve bilimsel bir şekilde atacağız. Bölge enerji siyasetinde, diplomasisinde kritik günlere gebe bu süreçte enerji alanında Türkiye'nin elini çok güçlü kılacak adımları atıyoruz. Masada artık çok kart var. Çalışacağız, bizim işimiz bu. Biz kendi gündemimizle halkın sofrasına oturacağız. Bu dünyada yeteri kadar negatif istikamet varken Türkiye her alanda pozitif ayrışıyor, büyümeyle, yatırımla, istihdamla, enerjiyle, altyapıyla. Birilerinin bu tuzağına, değirmenine su mu taşıyacağız? Kesinlikle çok dikkatli olmamız lazım.

2019, tarihi açıdan çok önemli bir süreç. Türkiye'nin daha büyüyerek güçlenerek gittiği bu istikamette iki tane hayati şeye ihtiyacı var, bu türbülanstan daha güçlü çıkması için. Farkındayız veya değiliz, Türkiye köprüyü geçti. İhtiyaç olan bu iki şeyden birisi siyasi anlamda ülkenin birlik ve beraberlik içinde yek vücut olması. Elhamdülillah, 15 Temmuz'da bu operasyon 80 milyona pahalı da olsa çok büyük bir tecrübe ve beraberlik kazandırdı. İkincisi, 10 yıllardır sıkıntısını çektiğimiz sisteme dayalı arızaları devamlı gündeme getirmeye yönelik problemi 16 Nisan'da tarihe kattık. Sistem olarak da ülke olarak da biz köprüyü geçtik. Bundan sonrası zaman meselesi. Yapmamız gereken içeride daha çok çalışarak Türkiye'yi büyütmek.”