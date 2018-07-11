Engin Altay'dan canlı yayında şaka gibi Kılıçdaroğlu yorumu

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, Fatih Altaylı'nın programına konuk oldu. Bir seyirciden gelen "Delegeler deyip duruyorlar. Halka niye sormuyorlar?" sorusuna verdiği cevapla şaşırttı.

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, Habertürk TV'de Fatih Altaylı'nın programına konuk oldu

"HİÇ MERAK ETMESİN".

Altaylı'nın bir seyircinin 'Allah'ınızı severseniz bir sorar mısınız, halk Muharrem İnce'yi genel başkan olarak istiyor, İstanbul'da küçük esnafım, herkesle konuşuyorum. Bir kişi de 'Kılıçdaroğlu kalsın' demiyor. Delegeler deyip duruyorlar. Halka niye sormuyorlar. Halkı niye takmıyorlar?' şeklindeki mesajını okuması üzerine Engin Altay 'kendisine saygılarımı sunuyorum, halk isterse olur, hiç merak etmesin' yanıtını verdi.