Cumhurbaşkanı Erdoğan 28 Şubat belgeseline konuştu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, fragmanı yayımlanan belgeselde o dönemi anlattı: “Başörtülü olduğu için nice kızımız üniversite tahsili göremedi. Polis coplarıyla dövüldükleri günleri bilirim. Başlarından başörtülerinin sökülüp okula alındıkları günleri bilirim. İmam hatip ya da meslek lisesi mezunu olmalarından dolayı nice başarılı genç üniversitede istediği bölümde okuyamadı. ‘Sizin kızlarınız niye Amerika’da okuyor?’ Bu soruyu sordular. Evlat hasreti kolay bir şey değil. Benim gibi eşim gibi birçok anne baba bu hasreti çektiler. Allah kimseyi öz vatanında eğitim imkanından mahrum eylemesin.” TRT’de de yayınlanacak belgeselin 2018-2019 yıllarında gerek yurt içinde gerekse yurt dışında pek çok mecrada gösterimleri yapılacak.