Erdoğan 81 il valisiyle telekonferans bağlantısı yaptı

İkiz kızlarını ve eşini kaybeden babanın acı paylaşımı

Bursa’da bir baba acıların en büyüğünü yaşıyor. 25 yaşındaki eşi 4.5 yaşındaki ikiz kızlarını zehirleyip intihar eden babanın, olaydan yaklaşık 20 gün önce, "Rabbim hiç kimseyi evlat acısı ile sınamasın" paylaşımı yürekleri dağladı.