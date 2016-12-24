Cumhurbaþkaný Erdoðan: Münbiç'ten sonra hedefimiz Rakka olacak

Cumhurbaþkaný Erdoðan'ýn konuþmasýndan bazý satýrbaþlarý:

"15 Temmuz musibeti, millet ve devlet olarak bize çok önemli dersler vermiþtir. Her þeyden önce tarihimizin en büyük ayýplarýndan biri olan darbelerin artýk öyle eskisi gibi kolayca yapýlamayacaðýný, milletin mutlaka hesaba katýlmasý gerektiðini 15 Temmuz vakasý herkese göstermiþtir."

"3-5 kurþun sýkýnca, 3-5 bomba atýnca, üzerine tanklarý sürünce, tepesinden uçaklarý, helikopterleri geçirince bu milletin kaçacaðýný, meydaný kendilerine býrakacaðýný sanan o Fetoþlar, durumun öyle olmadýðýný o gece net bir þekilde anladýlar"

"Önce Cerablus'a, ardýndan El Rai'ye girdik ve Özgür Suriye Ordusu ile yola devam ettik. Þimdi birileri çýkýyor televizyonlarda utanmadan, sýkýlmadan 'Özgür Suriye Ordusu terör örgütüdür' diyor. Bunlarý anlamam mümkün deðil. Özgür Suriye Ordusu, Suriye'nin içerisindeki ýlýmlý muhaliflerin ta kendisidir, terör örgütüyle alakasý yoktur ve tam bir direniþ hareketidir ve topraklarýný kurtarmanýn mücadelesini vermektedir. Eðit-donat kapsamýnda onlarý biz eðittik, bu kadar açýk konuþuyorum ve beraber yürüttüðümüz bu mücadelede hatýrlayýn hep ne dedim, 'terörden arýndýrýlmýþ bir güvenli bölge yapmamýz lazým.' Bunu Rusya'ya, Amerika'ya, Ýranlýlara söyledim, hepsine söyledim. Bu televizyonlarda konuþanlar ne konuþuyor? Bunlar demek bizim konuþtuklarýmýzý hiç duymuyorlar. 'Kulaðý var duymaz' diyor ya Rabbimiz, bunlarýn kulaðý var duymaz, gözü var görmez, dili var hakký söylemez, çünkü kalpleri mühürlüdür. Biz ne diyoruz dinle, bak diyoruz ki 'Biz terörden arýndýrýlmýþ bir güvenli bölge ilan edeceðiz Kuzey Suriye'de. Kuzey Suriye'de yeniden bir devlet kurulmasýna müsaade etmeyeceðiz, bu böyle biline."