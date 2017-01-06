Erdoğan: Allah'ın izniyle bu işi bitireceğiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şanlıurfa'da STK'larla bir araya geldiği toplantıda bir konuşma yaptı.

Terör örgütlerinin tamamının Türkiye için tedavüle sokulduğunu vurgulayan Erdoğan, "tabii ki her başarının bir bedeli vardır ama er veya geç bu işi Allah'ın izniyle bitireceğiz. Şunu hiç bir zaman aklımızdan çıkarmamalıyız; Biz bu ülkeyi masa başında yapılan pazarlıklarla değil cenk meydanlarında toprağa düşen şehitlerin mübarek kanlarıyla ve büyüklerimizin dualarıyla kurduk" ifadelerini kullandı.

Erdoğan şöyle konuştu:

"OPERASYON YAPMAYI DÜŞÜNENLER AVUCUNU YALAR"

Bu ülkenin her bir karışında Mevlana, Yunus, Hacı Bayram Veli, Ahmed Yesevi gibi heybesinde sadece ilim olan, aşk olan gönül erlerinin emeği vardır. Eğer bugün bu coğrafyada kardeşçe ve özgür yaşıyorsak Malazgirt'te, Çanakkale'de, Kurtuluş Savaşı'nda ecdadımızın ödediği bedeller sayesinde. Bir tarla var, arazi var, bir de arsa var. Tarla, arazi, nedir imar girmemiş olan topraklardır. İmar girmiş olan toprağa arsa diyoruz. Ben de diyorum ki vatan, şehit kanlarıyla yoğurulmuş toprağa denir. Onun için tek vatan derken rastgele tarla arazi değil, şehit kanlarıyla yoğurulmuş olan 780 bin kilometrekareyi kolay kolay vatan yapmadık. Burada operasyon yapmayı düşünenler avucunu yalarlar.

"ALLAH'IN İZNİYLE BU İŞİ BİTİRECEĞİZ"

Ne demiştik? 'İnlerine gireceğiz' Şu anda inlerine girdik, giriyoruz, kaçacak delik arıyorlar. Bu tür ciddi manada büyükşehirlerde, şurada, burada terör eylemleri vesaire yapıyorlar. Arkadaşlar, tabii ki her başarının bir bedeli vardır ama er veya geç bu işi Allah'ın izniyle bitireceğiz. Şunu hiç bir zaman aklımızdan çıkarmamalıyız; Biz bu ülkeyi masa başında yapılan pazarlıklarla değil cenk meydanlarında toprağa düşen şehitlerin mübarek kanlarıyla ve büyüklerimizin dualarıyla kurduk.

"BU SENARYOYU KABUL ETMEDİK, ETMEYECEĞİZ"

Kimse güçlenen Türkiye'yi hazmedemiyor. Güçlü bir Türkiye'nin neler başarabileceğini çok iyi biliyorlar. İsteseler de istemeseler de biz bu işi başaracağız. Ne yaparlarsa yapsınlar, terör örgütleri ve ekonomik manipülasyonlar üzerinden dayatılan senaryoyu kabul etmedik etmeyeceğiz.

SURİYELİLERE VATANDAŞLIK VERİLMESİ

Bu gelen Suriyeli, Iraklı, kamplarda, kampların dışında... Bunlar içerisinde şu anda İçişleri Bakanlığımız bir çalışma yürütüyor ve bu çalışmayla bunların bir kısmını bütün incelemeler yapıldıktan sonra vatandaşlığımıza da alacağız. Çünkü bunların içerisinde çok iyi yetişmiş insanlar var, mühendisler var, avukatlar var, doktorlar var, vesaire vesaire. Bunlardan istifade edelim. Sağda solda kaçak olarak çalışmaktansa vatandaşımız olarak, bu milletin bir evladı olarak çalışsınlar.

"BÜTÜN TERÖR ÖRGÜTLERİNİ TEDAVÜLE SÜRDÜLER"

Adı ne olursa olsun, terör örgütlerini adeta bir koçbaşı gibi kullanarak dayanma gücümüzü kırmaya çalışıyorlar. Bağımsız, güçlü ve müreffeh bir Türkiye yerine, iç sorunlarıyla boğuşan, terörden başını kaldıramayan, istikrarsız bir ülke istiyorlar. Bunun için de kendini kullandırtmaya hazır kim varsa, hangi örgüt varsa hepsini tedavüle sürdüler.

Soruyorum; milletimizin birliğinin, beraberliğinin, kardeşliğinin en güçlü zamanında hendekle, çukurla, bombayla hayatı insanlarımıza rezil edenleri başka kim harekete geçirmiş olabilir Milletin kendilerine siyaset için verdiği yetkiyi kullanmak yerine gidip terör baronlarına kapı kulu olanlar, bu ihanetlerine başka ne gerekçe gösterebilirler 40 yıldır himmet, hizmet, eğitim diyerek devlete sızan, milletin en kutsal değerlerini sömüren FETÖ'nün 248 insanımızın kanına girmesinin başka açıklaması olabilir mi?