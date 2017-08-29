Tanıklardan Mustafa Özpınar, 2014 yılında sanıklarla birlikte Pensilvanya’ya gittiklerini belirterek, o dönemde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın örgüt için “İnlerine gireceğiz” dediğini hatırlattı. Özpınar, teröristbaşı Fetullah Gülen’in de kendileriyle yaptığı bir konuşmada bu sözler ilgili olarak, “Tayyip Erdoğan bizi maymun yerine koyuyor” ifadesini kullandığını anlattı.

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Özpınar, ‘Yusuf’ kod adlı ‘örgüt abisi’ Yasin Polat’ın “Kime oy vereceğiniz belli değil, ancak kime oy vermeyeceğiniz belli“ diyerek kendilerinden AK Parti’ye oy vermemelerni istediğini de dile getirdi.

Özpinar, ASELSAN’daki FETÖ yapılanmasına ilişkin ise “Önemli projelerde çalışan kişiler hakkında listeler isteniyordu. Yine sol görüşlü olan ve FETÖ’ye eleştirilerde bulunan personelin konuşmalarını gizlice kayda alıp örgüte götürmemiz istemişti” itirafında bulundu.