Erdoğan bizi yalnız bırakmadı

Suriyeli muhalif lider olarak Astana sürecinde de yer alan Suriye Türkmen Kitle Partisi Genel Sekteri İbrahim Yeso, başta Fırat Kalkanı, Afrin ve İdlib olmak üzere tüm Suriye’nin önceki gün Tahran zirvesine odaklandığını ve Türkiye’nin duruşuna tanık olduktan sonra ‘Yalnız değiliz’ dediklerini söyledi. Toplantının canlı yayınlanmasının, sivillere karşı hangi ülkenin nasıl bir tutum içinde olduğunu da gösterdiğini kaydeden Yeso, “Toplantının olduğu gün biz Suriyeliler İdlib’e bir harekat olmaması ve Türkiye’nin bize sahip çıkması için dua ediyorduk. Dualarımız kabul oldu. Vallahi gördük ki Başkan Recep Tayyip Erdoğan sivilleri korumak için çok net bir tavır koydu” dedi.

SADECE BAŞKAN VAR

Suriye’de terör örgütlerine operasyon operasyon adı altında yapılan her harekattan sivil halkın zarar gördüğünü kaydeden İbrahim Yeso, “Başkan Erdoğan, ateşkes ve askeri harekatsız bir çözüm vurgusuyla bize yalnız olmadığımızı hissettirdi. Suriyeliler, Başkan Erdoğan’a ‘Sanki bizim babamız’ demeye başladı. Gördük ki Suriye’de herkesin bir planı ve hedefi var ama Suriye’deki sivil halkı düşünen sadece Türkiye ve Başkan Erdoğan var. Bu bütün dünya için geçerli. Suriye’de insanlığı sadece Erdoğan düşünüyor” diye konuştu.