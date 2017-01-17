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Cumhurbaşkanı Erdoğan Blunt ve beraberindeki heyeti kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşik Krallık Avam Kamarası Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Blunt ve beraberindeki heyeti kabul etti.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Krallık Avam Kamarası Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Crispin Blunt ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabul, yaklaşık 1,5 saat sürdü.

Kabulde, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Taha Özhan, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, AK Parti Antalya Milletvekili Sena Nur Çelik, İngiltere'nin Ankara Büyükelçisi Richard Moore ile diğer yetkililer de yer aldı.

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