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Erdoğan, Fatih Sultan Mehmet'in kabrinde Kur'an-ı Kerim okudu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fatih Sultan Mehmet'in kabrinde Kur'an-ı Kerim okudu.

  • İHA
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Öğle namazını Fatih Camii'nde kılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fatih Sultan Mehmet'in kabrini de ziyaret etti. Erdoğan'ın burada Kur'an-ı Kerim okudu ve dua etti. 

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