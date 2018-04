Erdoğan: Her kültür değerlerini yüceltme ve yaşatma hakkına sahip Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Erdoğan, 'Dünyada kültürlerin kültürleri baskılaması adeta kabak tadı veriyor. Her kültür, her millet kendi değerlerini yüceltme ve yaşatma hakkına sahip.' dedi.