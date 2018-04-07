Erdoğan: Her kültür değerlerini yüceltme ve yaşatma hakkına sahip

Güreş ve halk oyunları gösterilerini izleyen, aşık oyunu oynayan Erdoğan, Kastamonu'ya özgü yemeklerin tadına da baktı.

Erdoğan, karşılaşmalardan önce yaptığı konuşmada, 235 sporcunun Okmeydanı'ndaki Fetih Kupası'na katılabilmek için Kastamonu'da mücadele ettiğini söyledi.

Fetih Kupası'nın dünyada referans okçuluk turnuvası haline geldiğini belirten Erdoğan, "Bu organizasyon, dünyadaki en büyük organizasyon olarak yerini aldı. Bugün hem atlı okçuluk gösterilerini takip ettik hem geleneksel güreşleri, mangalayı, mas güreşini izleme fırsatı bulduk." diye konuştu.

Değerleri yaşatmak istediklerini dile getiren Erdoğan, şöyle devam etti:

"Bütün bu geleneksel sporlarımız ve etkinliklerimizle başarmak istediğimiz şey değerlerimizin yeniden ihyasıdır. Burada sadece sporlarımızı izlemiyoruz. El sanatlarımızı görüyoruz, geleneksel lezzetlerimizi tadıyoruz, folklorumuzu, müziğimizi temaşa etmiş oluyoruz. Bu etkinliklere son beş yılda herkes 7'den 70'e ailecek katılıyor ve iyi zaman geçiriyor. 'Keşke bizim zamanımızda da olsaydı' diyor. Gençlerimizin bu etkinliklere ilgisi bizi de güçlendiriyor."

Çalışmalara birçok kurumun destek verdiğini anlatan Erdoğan, "Okçular Vakfının ihyasında emeği geçen Cumhurbaşkanımıza, o dönemdeki Beyoğlu ve Büyükşehir Belediye başkanlarımıza teşekkür ediyoruz. Geleneksel sporu dünyanın başka yerlerinde de canlandırma noktasında bize destek veren herkese teşekkür ediyoruz. Geleneksel Spor Dalları Federasyonuna, Türk Konseyi ve TÜRKSOY'a teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.

"Bu çalışmalar dünyada yankı bulmaktadır"

Erdoğan, kültürlerin yaşatılmasının önemine dikkati çekerek, "Bu çalışmalar dünyada yankı bulmaktadır. Dünyada kültürlerin kültürleri baskılaması adeta kabak tadı veriyor. Her kültür, her millet kendi değerlerini yüceltme ve yaşatma hakkına sahip. Kültürlerin kültürlere üstünlüğü söz konusu değildir. Bütün renkler ve bütün kültürler değerlidir. Bu çalışmalarımızı dünyanın çeşitli yerlerine yaymak suretiyle bu mesajı daha büyük topluluklara ulaştırmaya gayret göstereceğiz." şeklinde konuştu.

Kastamonu Valisi Yaşar Karadeniz de medeniyet sahipliğinin kolay bir şey olmadığını vurgulayarak, "Harita üzerinde cetvelle çizilerek millet olunmaz. Olunsa da son günlerde bölgede yaşanan gelişmelerde çok net şekilde okunuyor. Millet olmak tüm unsurlarıyla yıllara dayanan bir birikimi gerektiriyor. Ne mutlu bize ki millet olarak bu birikimin sahibiyiz. Bu birikimle bu coğrafyada hem Orta Asya'ya hem Balkanlar'a hem Orta Doğu'ya hem de Afrika'ya bir güneş gibi ışık halindeyiz." değerlendirmesinde bulundu.

Programa AK Parti İstanbul Milletvekili Haydar Ali Yıldız, AK Parti Kastamonu Milletvekili Metin Çelik, Kastamonu Belediye Başkanı Tahsin Babaş, Kastamonu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Seyit Aydın, Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu Başkanı ve Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkan Vekili Hakan Kazancı ile TÜRKSOY Genel Sekreteri Düsen Kaseinov katıldı.