Erdoğan Madagaskar Cumhurbaşkanı'nın adını söylerken zorlandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan Madagaskar'da yaptığı basın toplantısında Madagaskar Cumhurbaşkanı'nın ismini telaffuz ederken zor anlar yaşadı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Madagaskar'da yaptığı ortak basın toplantısında Madagaskar Cumhurbaşkanı Hery Rajaonarimampianina'nın adını telaffuz ederken bir hayli zorlanması ortaya komik görüntülerin çıkmasına neden oldu.
"DOĞRU SÖYLEDİM DEĞİL Mİ" DEDİ SALONDA KAHKAHA KOPTU
Erdoğan'ın Rajaonarimampianina'nın ismini söyledikten sonra "Doğru söyledim değil mi" diye sorması üzerine salonda kahkaha tufanı koptu.
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