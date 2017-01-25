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Erdoğan Madagaskar Cumhurbaşkanı'nın adını söylerken zorlandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan Madagaskar'da yaptığı basın toplantısında Madagaskar Cumhurbaşkanı'nın ismini telaffuz ederken zor anlar yaşadı.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Madagaskar'da yaptığı ortak basın toplantısında Madagaskar Cumhurbaşkanı Hery Rajaonarimampianina'nın adını telaffuz ederken bir hayli zorlanması ortaya komik görüntülerin çıkmasına neden oldu.

"DOĞRU SÖYLEDİM DEĞİL Mİ" DEDİ SALONDA KAHKAHA KOPTU

Erdoğan'ın Rajaonarimampianina'nın ismini söyledikten sonra "Doğru söyledim değil mi" diye sorması üzerine salonda kahkaha tufanı koptu.  

 

 

 

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