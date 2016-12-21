Erdoğan, Malta Cumhuriyeti Temsilciler Meclisi Başkanı Farrugia'yı kabul etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malta Cumhuriyeti Temsilciler Meclisi Başkanı Anglu Farrugia'yı kabul etti.
- AA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malta Cumhuriyeti Temsilciler Meclisi Başkanı Anglu Farrugia'yı kabul etti.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde basına kapalı gerçekleşen kabul, yaklaşık 30 dakika sürdü.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgün iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üslenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.