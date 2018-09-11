Son Dakika Haberleri 11

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

POLİTİKA

  1. Haberler
  2. Politika

Erdoğan New York ve Berlin’e gidiyor

Başkan Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu’na katılmak için 23- 27 Eylül’de ABD’yi ziyaret edecek.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Erdoğan, ABD ziyaretinin ardından da 27-29 Eylül’de de Almanya’ya gidecek. Başkanlık ofisinden yapılan açıklamada 73’üncü Birleşmiş Milletler Genel Kurulu Çalışmaları 18 Eylül’de New York BM Genel Merkezinde başlayacak. Genel kurulun alt düzey çalışmaları bir hafta sürecek. 25 Eylül’den itibaren ise  üst düzey toplantılar başlayacak ve 9 iş günü devam edecek. 25 Eylül’de başlayacak hükümet başkanlarının Genel Kurul’a hitapları sabah ve öğleden sonraki oturumlarda sürecek. Hükümet başkanlarının genel kurula hitapları 1 Ekim’de sona erecek. Genel Kurul’un bu yılki ana temasının, ‘BM’nin tüm insanlarla ilgili olmasını sağlamak’ ve ‘Barışçıl, adil ve sürdürülebilir toplumlar için küresel liderlik ve ortak sorumluluklar’ olacağı belirtildi. Zirve sırasında BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, zirveye katılan hükümet ve devlet başkanları onuruna  öğlen yemeği verecek. Ev sahibi sıfatıyla da ABD Başkanı Trump da liderler onuruna bir resepsiyon ve akşam yemeği düzenleyecek. Başkan Erdoğan konuşmasını 25 Eylül’de yapacak.


 

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
´´Kentin her yerinde bombardıman izleri var´´

´´Kentin her yerinde bombardıman izleri var´´

Business Insider, dünyanın en değerli 21 futbolcusunu seçti

Business Insider, dünyanın en değerli 21 futbolcusunu seçti

Emekli maaşlarına 368 lira ek ödeme zammı gelecek

Emekli maaşlarına 368 lira ek ödeme zammı gelecek

EYT sorununa çözüm bulunuyor mu?

EYT sorununa çözüm bulunuyor mu?

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA