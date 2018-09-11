Erdoğan New York ve Berlin’e gidiyor

Erdoğan, ABD ziyaretinin ardından da 27-29 Eylül’de de Almanya’ya gidecek. Başkanlık ofisinden yapılan açıklamada 73’üncü Birleşmiş Milletler Genel Kurulu Çalışmaları 18 Eylül’de New York BM Genel Merkezinde başlayacak. Genel kurulun alt düzey çalışmaları bir hafta sürecek. 25 Eylül’den itibaren ise üst düzey toplantılar başlayacak ve 9 iş günü devam edecek. 25 Eylül’de başlayacak hükümet başkanlarının Genel Kurul’a hitapları sabah ve öğleden sonraki oturumlarda sürecek. Hükümet başkanlarının genel kurula hitapları 1 Ekim’de sona erecek. Genel Kurul’un bu yılki ana temasının, ‘BM’nin tüm insanlarla ilgili olmasını sağlamak’ ve ‘Barışçıl, adil ve sürdürülebilir toplumlar için küresel liderlik ve ortak sorumluluklar’ olacağı belirtildi. Zirve sırasında BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, zirveye katılan hükümet ve devlet başkanları onuruna öğlen yemeği verecek. Ev sahibi sıfatıyla da ABD Başkanı Trump da liderler onuruna bir resepsiyon ve akşam yemeği düzenleyecek. Başkan Erdoğan konuşmasını 25 Eylül’de yapacak.