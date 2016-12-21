Cumhurbaþkaný Erdoðan: Erdoðan: Büyükelçi suikastinin arkasýnda FETÖ var

Cumhurbaþkaný Recep Tayyip Erdoðan, Arnavutluk Cumhurbaþkaný ile basýn açýklamasý yaptý.

Erdoðan El Bab operasyonu ve Rus büyükelçi Andrey Karlov'a yapýlan suikastla ilgili sorularý cevaplandýrdý:

"El Bab tamamýyla Özgür Suriye Ordusu ve askerimiz tarafýndan kuþatma altýndadýr. DEAÞ son havliyle her türlü yola baþvuruyor. Canlý bomba olarak, el yapýmý bombalarla saldýrýyor. Maalesef bu son durumda þehit ve yaralýlarýmýz oldu. El Bab'ýn Halep'le olan yol hattý Özgür Suriye Ordusu'nun elinde. Umarým tamamen düþer.

Karlov'a suikast

Baðlantýlarýn öncelikli olaný FETÖ mensubu olmasýdýr. Yetiþtirdiði yerden tut, irtibatlý olduðu yere kadar bunu gösteriyor.

Silahlý kuvvetdlerimizin içinde olduðu gibi, polis sistemi içinde de var. Bunlarýn temizlenmesi devam edecek. Onun için hassas olmak zorundayýz. Hassasiyetle devam etmek durumundayýz. Rus büyükelçinin böyle bir suikasta kurban gitmesi gerçekten bizleri üzmüþtür. Üç yýllýk gödevi boyunca müstesna diplomatlardan biridir. Ben böyle tanýdým. Türkiye'nin iç iþlerine hiç bir zaman müdahil olmamýþ.

Öbürü de bedelini ödedi zaten. Niye canlý yakalanmadý diyorlar? Beþiktaþ'ta ne oldu. Canlý bombayý yakalayalým dediler, 5 tane þehit. Onu orada vurmak zorunda kaldý. Bu kiþinin yurt dýþýnda baðlantýlarý var mý, araþtýrýyorlar.