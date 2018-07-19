Başkan Erdoğan talimat vermişti! Müjdeyi Süleyman Soylu açıkladı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Arnavutköy POMEM 21. Dönem Mezuniyet Töreni'nde konuştu.

Asayiş suçlarına yönelik çalışmalarda önemli işler yaptıklarını dile getiren Soylu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Ben gece yatarken bekçi düdüğü duymak istiyorum" talimatı üzerine harekete geçip bekçi alımlarına başladıklarını hatırlattı.

10 BİN BEKÇİ ALINACAK

Bugüne kadar yaklaşık 9 bin 500 bekçinin göreve başladığını, 7 bin bekçialımı için planlamaların yapıldığını, bekçilik için 10 bin kişilik kadro daha ihdas edileceğini aktaran Soylu, halen İstanbul’da 2 bin 625 bekçinin aktif olarak görev yaptığını, işlemleri devam edenlerin başlamasıyla İstanbul’da 3 bin bekçinin sokaklarda ve çarşılarda görev yapacağını, böylece polisin devriye yükünün azaldığını ve polis merkez amirliklerinin etkinliğinin arttığını bildirdi.

Türkiye'deki suç oranlarına ilişkin istatistikleri paylaşan Bakan Soylu, şunları söyledi: