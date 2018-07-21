Erdoğan ülkesini her şeyin önüne koyuyor

Trump’a ‘seçimi kazandıran adam’ olarak tanınan Bannon geçen Çarşamba günü katıldığı konferansta Trump’ın dış ve ticaret politikalarını savunurken söz Başkan Erdoğan ile ilişkilerine geldi. Muhabirin, Trump’ın Rusya Devlet Başkanı Putin’den hoşlanan bir görüntü çizdiğini söylemesi üzerine Ba nnon, Trump’ın kendi ülkelerini başka her şeyin önüne koyan, güçlü kişiliklere sahip liderlerin çekimine kapıldığını belirtti. Bannon, “’Sanırım güçlü kişilikleri beğeniyor. (Çin Devlet Başkanı) Şi’yi beğeniyor... Erdoğan’ı beğeniyor... Ki Erdoğan bana göre dünyanın en tehlikeli adamı... Ve Putin’i de beğeniyor. Çünkü güçlü liderleri beğeniyor. Önceliği kendi ülkelerine veren, bu yolda devam eden, milliyetçi, başkalarının ne dediğini umursamayan liderleri...’ dedi.