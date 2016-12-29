Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin, Suriye'deki ateşkes sürecini değerlendirdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Suriye'de bu gece başlayacak ateşkes konusu ve Astana süreci ele alındı.
- AA
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