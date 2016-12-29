Son Dakika Haberleri E-gazete 29Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

POLİTİKA

  1. Haberler
  2. Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin, Suriye'deki ateşkes sürecini değerlendirdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Suriye'de bu gece başlayacak ateşkes konusu ve Astana süreci ele alındı.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Ayrıntılar geliyor...

DEVAMI İÇİN TIKLAYIN

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgün iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üslenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
FETÖ'cülerden 24 TV'ye sosyal medya operasyonu!

FETÖ"cülerden 24 TV"ye sosyal medya operasyonu!

Ordu'nun eli ayağı 'Faturamatik Yakup'

Ordu'nun eli ayağı 'Faturamatik Yakup'

Genelkurmay Başkanı Akar Malatya'da temaslarda bulundu

Genelkurmay Başkanı Akar Malatya'da temaslarda bulundu

Galatasaray taraftarı sosyal medyadan isyan etti

Galatasaray taraftarı sosyal medyadan isyan etti

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA