Erdoğan ve Yıldırım, açılış için Mersin'e hareket ettiler
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım özel uçakla Adana'ya geldi.
- AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan Yıldırım'ı Adana Havalimanı'nda Adana Valisi Mahmut Demirtaş, bazı bakanlar ile diğer ilgililer karşıladı. Erdoğan ve Yıldırım, Mersin'e hareket ederek Mersin Şehir Hastanesi açılış programına katılacak.
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