Son Dakika Haberleri E-gazete 12Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

POLİTİKA

  1. Haberler
  2. Politika

Anayasa değişikliği referandumuna destek için dağa 'Evet' yazdılar

Gaziantep'in İslahiye ilçe belediyesinde çalışan işçiler, taş ve kireçle Değirmencik Dağı'na yazdıkları 'Evet' ile Anayasa değişikliği referandumuna destek verdi.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

İslahiye Belediyesinde çalışan işçiler tarafından Değirmencik Dağı'na, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve Anayasa değişikliği referandumuna destek amacıyla taş ve kireçle 10 metre enindeki ve 40 metre uzunluğundaki alana "Evet" yazıldı.

İşçiler 45 arkadaşlarıyla beraber Cumhurbaşkanı Erdoğan'a desteklerini ve sevgilerini belirtmek amacıyla dağa 'Evet' yazdıklarını söyledi.Yazı, Hatay Karayolu ve ilçe merkezinden net olarak görülüyor.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Başbakan Yıldırım: Bugünkü 65. hükümet 2183 senesinde kurulacaktı

Başbakan Yıldırım: Bugünkü 65. hükümet 2183 senesinde kurulacaktı

Trump sosyal medyada alay konusu oldu

Trump sosyal medyada alay konusu oldu

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA