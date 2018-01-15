Erdoğan’a destek yüzde 59.9

ORC Araştırma Şirketi, 12-14 Ocak tarihlerinde 34 ilde 2 bin 680 kişi ile yüz yüze görüşme yaptı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Kudüs politikasına verilen desteğin sorulduğu vatandaşlar yüzde 70.2 oranında desteklerini ifade etti. Yüzde 23.8 bu soruya “hayır” derken, katılımcıların yüzde 6’sı cevap vermedi.

Katılımcılara Erdoğan’a Cumhurbaşkanlığı seçiminde oy verip vermeyecekleri de soruldu. Erdoğan’a yüzde 48.6 oranında “kesinlikle oy veririm” desteği çıktı. Bu oran yüzde 11.3 oranında “oy verebilirim” de eklenince 59.9 seviyelerinde gerçekleşti. “Oy vermem” diyenlerin oranı yüzde 32.6’da kaldı. “Fikrim yok” diyerek kararsızlık bildirenlerin oranı yüzde 7.5 seviyesinde gerçekleşti.

GÖREVDEN ALMALARA EVET

AYM’nin FETÖ’cülerle ilgili verdiği hak ihlali kararlarının halk nezdinden yanlış bulunduğu da ortaya çıktı. “Anayasa Mahkemesi’nin bazı FETÖ sanıkları ile ilgili vermiş olduğu hak ihlali kararını doğru buluyor musunuz?” sorusuna, yüzde 60.9 oranında “hayır” yanıtı verildi. Doğru bulanların oranı yüzde 30.7, yanıt vermeyenler yüzde 8.4’te kaldı. Belediye başkanlarının “teröre destek ve yolsuzluk” nedeniyle görevden alınmalarına desteğin yüzde 61.6 çıktığı ankette, OHAL’e de destek geldi. “OHAL’den rahatsızlık duyuyor musunuz” sorusuna yüzde 64.2 oranında “hayır” dendi.