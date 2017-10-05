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Erdoğan’a suikast davasındaki cezalar milat oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a 15 Temmuz gecesi Marmaris’te suikast girişiminde bulunan FETÖ’cü askerlere verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası, yaklaşık 4 bin FETÖ davası ve sanıkları için de milat oldu.

  • SELİM EFE ERDEM
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15 Temmuz mağdurlarının müdahil avukatı Cüneyt Toraman, bu kararın ardından teröristbaşı Fetullah Gülen’in talimatıyla ‘susan’ örgüt üyelerinin çözülmeye başlayacağına ve 15 Temmuz’un arkasındaki ülke bağlantılarının deşifre olmasını sağlayacağına dikkat çekti. 

MAHKEMELERİ RAHATLATTI

Avukat Cüneyt Toraman, şunları söyledi: “15 Temmuz’a ilişkin davaların şüphesiz en önemlisi Marmaris’teki suikast davasıydı. Yargılama sonucunda 44 sanıktan 43’ü hakkında 4’er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmesi, terör örgütü FETÖ’nün tüm hesaplarını bozdu. Çok sayıda beraat kararı çıksaydı, FETÖ’cüler ‘FETÖ yargılamaları çöktü’ propagandasına başlayacaktı. Dünyanın her yerinde mahkemelerin ‘ölene kadar hapis cezası’ vermesi, bu kararı alması çok zordur ve suç üstü de olsa mahkeme heyeti üzerinde baskı oluşturabilir. Muğla 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nin aldığı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası, diğer mahkemelerin üzerindeki benzer bir karar öncesinde üzerlerinde hissedecekleri baskıyı da azaltacaktır.”

160 BİN FETÖ SANIĞI

Avukat Toraman, kararın etkisiyle sanıklarda büyük çözülmeler başlayacağına dikkat çekti: “FETÖ davalarında 55 bini tutuklu 160 bin civarında sanık yargılanıyor. Hepsinin gözü bu suikast davasındaydı. Sanıklar savunmalarını yalanlar üzerine kurmuştu. Çıkan 4’er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile, örgüt üyelerinde büyük bir çözülme başlayacaktır. Örgütün 1200 ‘mahrem imam›’ndan 200’ü şimdiden etkin pişmanlıktan faydalanmak için başvurmuş.” 

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