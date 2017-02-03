Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahreyn, Katar ve Suudi Arabistan'a gidecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 12-15 Şubat'ta Bahreyn, Katar ve Suudi Arabistan'a resmi ziyarette bulunacak.
- İHA
Cumhurbaşkanlığı basını bilgilendirme merkezinden yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, 12-13 şubat tarihleri arasında Bahreyn, 13-14 Şubat tarihleri arasında ise Suudi Arabistan'a resmi temaslarda bulunacak. Erdoğan, 14-15 tarihlerinde Katar'da resmi temaslarda bulunacak.
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