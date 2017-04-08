Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'denize dökeriz' tehdidine cevap: Yarın İzmir'deyiz buyur gel dök

BUNLAR ONLARIN SONUNUN ALAMETLERİ

Bu vatanın evladına sen it diyemezsin. Ona göre orada bir düzen kuruyor. Bunların sonu gelmiştir. Bu millet sana gereğini yapar. Ama bunlar bu halkın dilini yakalayamadılar. Bunlar menşei itibari ile maalesef buraya gelişi farklı ve o da şimdi mesela denize dökeceğiz derken kim adına bunu söylüyorsun? Genel başkanın adına mı söylüyorsun sana böyle bir yetki mi verdi ne adına söylüyorsun? Ben ne dedim biz denize dökmeyeceğiz bunlar için özel bir demokrasi müzesi yapacağız. Bunları güzel objeler olarak orada değerlendireceğiz dedim.

EN BÜYÜK DERS AHLAKTIR, EDEP YAHU!

Yarın İzmir'deyiz buyur gel. Orada yapalım, oradayız. Siyasette affedilmeyecek sözlerdir. Eline sahip olacaksın, diline sahip olacaksın, beline sahip olacaksın. Bu nedir ahlak sahibi. Bu ağızla kalkacaksın sen orada it diyeceksin. O adam köşe yazarlığı yapmış, cezaevine girmiş, kitap yazmış vs.