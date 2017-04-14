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Erdoğan'dan şehit ailesine başsağlığı telgrafı

Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Denizli'de trafik kazası sonucu şehit olan polis memuru Ramazan Akçadağ'ın ailesine başsağlığı telgrafı gönderdi.

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Edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Denizli'de trafik kazası sonucu yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit olan polis memuru Ramazan Akçadağ’ın ailesine telgraf göndererek başsağlığı diledi.

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