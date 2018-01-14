Erdoğan’ın aslanları yeni yuvalarında

Sudan Devlet Başkanı Ömer el-Beşir tarafından, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a hediye edilen 4 yavru aslan, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi’ndeki yeni yuvalarına yerleştirildi. Hayvanları tanıtan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, şunları söyledi: “Sudan Cumhurbaşkanı’nın Sayın Cumhurbaşkanımıza hediye ettiği 2 dişi, 2 erkek aslanı, Cumhurbaşkanımız Gaziantep Hayvanat Bahçesi’ne göndermeyi uygun buldu. Biz de onun emanetlerine sahip çıkmak için yoğun bir şekilde çalıştık. Biz onları Reis’in aslanları olarak tanımlıyoruz ama Sayın Cumhurbaşkanımızla dün yaptığımız görüşmede, isimlerini bildirdi. Dişi aslanların isimleri Nil ve Sultan, erkeklerin isimleri ise Sudan ve Sevakin. Orada çok önemli bir ada var. Türk halkını Reis’in aslanlarını görmeye davet ediyorum. Sayın Cumhurbaşkanımızı da torunlarıyla beraber, emanet ettiği hediyelere nasıl iyi baktığımızı görmesi için buraya davet ediyorum.”