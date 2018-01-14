Son Dakika Haberleri 14

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

POLİTİKA

  1. Haberler
  2. Politika

Erdoğan’ın aslanları yeni yuvalarında

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Sudan Devlet Başkanı Ömer el-Beşir tarafından, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a hediye edilen 4 yavru aslan, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi’ndeki yeni yuvalarına yerleştirildi. Hayvanları tanıtan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, şunları söyledi: “Sudan Cumhurbaşkanı’nın Sayın Cumhurbaşkanımıza hediye ettiği 2 dişi, 2 erkek aslanı, Cumhurbaşkanımız Gaziantep Hayvanat Bahçesi’ne göndermeyi uygun buldu. Biz de onun emanetlerine sahip çıkmak için yoğun bir şekilde çalıştık. Biz onları Reis’in aslanları olarak tanımlıyoruz ama Sayın Cumhurbaşkanımızla dün yaptığımız görüşmede, isimlerini bildirdi. Dişi aslanların isimleri Nil ve Sultan, erkeklerin isimleri ise Sudan ve Sevakin. Orada çok önemli bir ada var. Türk halkını Reis’in aslanlarını görmeye davet ediyorum. Sayın Cumhurbaşkanımızı da torunlarıyla beraber, emanet ettiği hediyelere nasıl iyi baktığımızı görmesi için buraya davet ediyorum.” 

 

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
CHP İstanbul İl Kongresinde gerginlik

CHP İstanbul İl Kongresinde gerginlik

Rusya'da kara kışta vahşi yaşam mücadelesi

Rusya'da kara kışta vahşi yaşam mücadelesi

Parçalayarak hap içmenin tehlikesi!

Parçalayarak hap içmenin tehlikesi!

Avını trafikte yakaladı!

Avını trafikte yakaladı!

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA