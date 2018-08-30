Erdoğan’ın davetiyle Türk Konseyi tamamlandı

Başkan Erdoğan’ın Türk Konseyi Zİrvesi için Kırgızistan’a yapacağı ziyaret, hem Türk dünyasının birliği hem de Türk-Kırgız ilişkileri açısından iki kritik başlığı içeriyor. Erdoğan’ın davetiyle Özbekistan Devlet Başkanı’nın ilk kez katılacağı Orta Asya Türk Konseyi tamamlanacak. Kırgızistan ile ulaşım, madencilik, tarım, eğitim ve FETÖ’yle mücadele adımları atılacak.

Kırgıizistan Cumhurbaşkanı Sooronbay Jeenbekov’un evsahipliğinde 3 Eylül’de gerçekleştirilerek Türk Konseyi’ne Erdoğan’ın yanı sıra Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şavkat Mirziyoyev, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve gözlemci üye sıfatıyla Macaristan Başbakanı Viktor Orban da katılacak. Bu yıl altıncısı yapılan ve ‘Gençlik ve Spor’ temasının ele alınacağı Türk Konseyi Zirvesi’nde, Özbekistan ilk kez tam üye ve Cumhurbaşkanı seviyesinde katılacak. Sovyetlerin yıkılmasının ardından Özbekistan ve Kırgızistan arasındaki sınır anlaşmazlığı yaşanmıştı.

TÜRK BİRLİĞİ SAĞLANDI

Özbek lider Mirziyoyev’in katılımın ve zirvenin önemine dikkat çeken Maarif Vakfı Başkanı ve Yıldırım Beyazıt Üniversitesi öğretim üyesi Birol Akgün, “Başkan Erdoğan’ın davetiyle bu zirveye ilk kez katılan Özbekistan, artık Türk dünyasının bir parçası haline geliyor. Türkiye, Azerbeycan, Kırgızistan, Özbekistan, Kazakistan’tan oluşan bu ülkeler, dünyanın yeniden şekillendiği bu süreçte işbirliğini artırmak çok önemli. Hatta buna belki Tacikistan bile eklenebilir” diye konuştu.

Kırgızistan’da bağımsızlığını ilan ettiği günden bu yana FETÖ’nün eğitim, ticaret ve bürokraside çok etkin olduğuna dikkat çeken Prof. Akgün, “Başkan Erdoğan’ın bu ziyareti sırasında yapılacak ikili anlaşmalar sonrası okulumuzu açabiliriz” dedi.