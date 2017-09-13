Cumhurbaşkanı Erdoğan Afrika Dostluk Spor Takımı ile hatıra fotoğrafı çekildi

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'daki ATO Congresium'da "Yerel Yönetimler Proje Yarışması"nda sosyal projelerde dereceye giren belediye başkanları ile ekiplerini tebrik etti.

AFRİKA DOSTLUK SPOR İLE HATIRA

Toplantı çıkışı Erdoğan, İstanbul Fatih Belediyesi Afrika Dostluk Spor Takımı ile hatıra fotoğrafı çekildi. Erdoğan ayrıca futbolcularla bir süre sohbet etti.