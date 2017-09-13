Cumhurbaşkanı Erdoğan Afrika Dostluk Spor Takımı ile hatıra fotoğrafı çekildi
Fatih Belediyesi'nin desteğiyle kurulan Afrika Dostluk Spor Takımı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ilgi odağı oldu.
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'daki ATO Congresium'da "Yerel Yönetimler Proje Yarışması"nda sosyal projelerde dereceye giren belediye başkanları ile ekiplerini tebrik etti.
AFRİKA DOSTLUK SPOR İLE HATIRA
Toplantı çıkışı Erdoğan, İstanbul Fatih Belediyesi Afrika Dostluk Spor Takımı ile hatıra fotoğrafı çekildi. Erdoğan ayrıca futbolcularla bir süre sohbet etti.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.