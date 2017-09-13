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Cumhurbaşkanı Erdoğan Afrika Dostluk Spor Takımı ile hatıra fotoğrafı çekildi

Fatih Belediyesi'nin desteğiyle kurulan Afrika Dostluk Spor Takımı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ilgi odağı oldu.

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Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'daki ATO Congresium'da "Yerel Yönetimler Proje Yarışması"nda sosyal projelerde dereceye giren belediye başkanları ile ekiplerini tebrik etti.
AFRİKA DOSTLUK SPOR İLE HATIRA
 
Toplantı çıkışı Erdoğan, İstanbul Fatih Belediyesi Afrika Dostluk Spor Takımı ile hatıra fotoğrafı çekildi. Erdoğan ayrıca futbolcularla bir süre sohbet etti.
 

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