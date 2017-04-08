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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seslendirdiği 'evet' şiiri ilk kez Yenikapı'da yayınlandı

Yenikapı'da düzenlenen 'Evet' mitinginde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kürsüye çıkmadan önce sürpriz bir klip gösterildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sesinden 'Evet' klibi ilk kez Yenikapı'da yayınlandı.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yenikapı'da düzenlenen "Evet" mitinginde yüzbinlerce kişiye seslendi. Erdoğan, kürsiye çıkmadan önce daha önce yayınlanmamış bir "Evet" klibi gösterildi.

EKRANLARDA YAYINLANACAK

Dev ekrandan yayınlanan "Evet" şiirini Erdoğan seslendiriyor. Türkiye'nin dört bir yanında çekilen şiir, referandum çalışmaları kapsamında tv ekranlarında da reklam olarak yayınlanacak.  

 

 

 

İşte Erdoğan'ın sesinden "Evet" şiirinin sözleri:

"Üste gök çökmedikçe, altta yer delinmedikçe, elini göreni kim bozabilir. Yüzü ak, vicdanı hür, iradesi sağlam gençliği kim durdurabilir 'Çınarların yanında yeşeren umuda, kim ket vurabilir' Kim kırabilir, nice düşman kalasına uzanan şanlı Türk sancağını'Kim sanabilir iftiraya tüm cihanın kanacağını'Kim derse ki durarak susarak açarız kapıyı ? Sen ona tarihini hatırlat çocuk. Söyle çocuk, şahlanan atını denize süren Fatih, Söyle koca bir tarihi sırtlayan Seyit onbaşı.

Söyle Cumhuriyete evet diyen Mustafa Kemal sen değil misin'Evet sensin çocuk. Onlar umuda hayır dedi mi'Sen ki atalarının toprağında, anne şefkatiyle, şehit vefasıyla, kardeş teşebbüsüyle büyüdün. Canla, başla dimdik geleceği düşün. Şimdi söyle, hazır mısın ? Millet için, bayrak için, vatan için, devlet için evet demeye..."

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