Erdoğan’ın tutumu Katar’ı güçlendirdi

İngiliz basını Körfez ülkelerinin Katar’a sunduğu 13 maddelik işgal listesine ve ablukaya Doha yönetiminin ‘Erdoğan’ın net tutumu’ sayesinde direnç gösterdiğini yazdı. Guardian gazetesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Türkiye’nin asker çekmesini talep etmek, bir defa Türkiye’ye karşı da maalesef saygısızlıktır. Biz herhangi bir ülkeyle savunma işbirliği yaparken birilerinden izin mi alacağız?” dediğini aktararak, Erdoğan’ın desteği sayesinde Doha’nın tutumunun sağlamlaştırdığını belirtti. Konuya sayfalarında geniş yer veren Times da “Türkiye Cumhurbaşkanı Katar’ın kendi egemenliğini savunmasına yardım etti” dedi.

ARAP BAHARI’NDAN BERİ İTTİFAK

Türkiye ile Katar arasında ittifakın Arap Baharı’ndan beri sürdüğünü, her iki ülkenin de eski militarist diktatörlüklere karşı çıktıklarını okuyucularıyla paylaşan gazeteler, Doha yönetiminin günü dolmadan 13 maddelik listeyi reddetmesinin Ankara’nın duruşuyla bire bir ilgili olduğu noktasında ortaklaştı. Katar Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman el Sani, Suudi Arabistan ve müttefikleri Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn’in talep ettiği 13 şartı ‘uygulanamaz’ gerekçesiyle reddettiklerini açıklamıştı. Ülkeye sunulan şartlardan biri de “Türkiye’nin Katar’daki askeri varlığını derhal iptal et. Katar toprağında Türkiye’yle askeri işbirliğini bitir” olmuştu.

ABD’DEN AÇIKLAMA İRAN’DAN DESTEK

ABD de tutumuyla Katar’ı adeta ‘ölümü gösterip sıtmaya razı etmeye’ çalışıyor: Talepler listesi hakkında konuşan ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, dört Arap ülkesinin ambargoyu kaldırması için Katar’dan talep ettiği bazı şartların ‘karşılanmasının zor olduğunu; fakat diyalog zemini oluşması adına faydalı bulduklarını söyledi. Öte yandan Katar’a bir destek de Tahran’dan geldi: Emir Şeyh Temim bin Hamad

El Sani ile telefon görüşmesi gerçekleştiren İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ablukanın kabul edilemez olduğunu vurgulayarak Doha’nın yanında olduklarını belirtti. İran, Körfez ülkelerinin ablukası sonrası Katar’a Türkiye ile birlikte en çok yardım gönderen ülke olmuştu.