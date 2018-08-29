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Erdoğan'ın Eylül’de yoğun diplomasi trafiği  

Başkan Erdoğan, eylül ayında yoğun bir diplomasi trafiği içerisinde olacak. Erdoğan, önemli temaslarda bulunmak için sırasıyla Kırgızistan, İran, ABD ve Almanya’ya gidecek. 

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Eylül ayı içerisinde gerçekleştireceği ziyaretlerde de yeni diyalog kapıları açılması beklenen Başkan Erdoğan’ın ilk durağı 1-3 Eylül tarihleri arasında Kırgızistan olacak. Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov-Erdoğan görüşmesinde  iki ülke arasındaki ticaret hacminin 1 milyar dolara ulaşması için atılacak adımları ile FETÖ ile mücadele konusu  ele alınacak. 

TAHRAN’DA ÜÇLÜ ZİRVE 

Başkan Erdoğan, Kırgızistan ziyaretinin ardından 7 Eylül’de İran’a gidecek. Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile üçlü bir zirve yapacak. Kritik görüşmede başta İdlib olmak üzere Suriye’de son dönemde yaşanan gelişmeler masaya yatırılacak. 

TÜRK KONSEYİ ZİRVESİ 

Başkan Erdoğan, Kazakistan, Özbekistan, Azerbaycan ve Türkmenistan’ın da yer alacağı Türk Konseyi toplantısı’na katılacak. Türk Konseyi zirvesine katılan liderlerle ikili görüşmeler de yapacak olan Erdoğan ayrıca Kırgızistan’da düzenlenecek 3. Dünya Göçebe Oyunları’nın bir bölümüne de katılacak. 

ROTA BM GENEL KURULU 

Erdoğan’ın eylül ayındaki en önemli rotası ise ABD olacak. Erdoğan, BM Genel Kurulu’na katılmak için New York’a gidecek. Bu ziyaret Türkiye ile ABD arasındaki gerilimin ardından gerçekleşecek olması nedeniyle büyük önem taşıyor. Türkiye ile ABD arasındaki siyasi ve ekonomik krizin BM’de ele alınması ve Erdoğan’ın pek çok liderle bir araya gelmesi bekleniyor.

SON ZİYARET ALMANYA’YA  

Erdoğan’ın eylül sonunda ise Almanya Başbakanı Angela Merkel ile görüşmek için Almanya’ya gitmesi planlanıyor. Erdoğan ve Merkel, iki ülke arasındaki ilişkilerin normalleşmesi için atılacak adımları ele alacak. 

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