Eren’in katilleri için çember iyice daraldı

3 kişi oldukları tahmin edilen teröristlerin peşine düşen özel ekipler, olay yerinden 5 km uzaklıktaki 2 ayrı evden de iki hafta sonra gıda maddesi ve çeşitli malzemenin çalınması üzerine çalışmaları bu yönde yoğunlaştırdı.

Sındıran Mahallesi Harmancık mevkiinde yaşayan iki kişi, 26-28 Ağustos arasında evlerinin soyulduğu ihbarında bulundu. İhbar üzere operasyon başlatan ekiplerce yapılan araştırmalarda iki evden, birçok gıda maddesinin yanı sıra pil ve tıraş makinesi çalındığı belirlendi. Evlerden hırsızlık yapanların, Eren Bülbül ve Ferhat Gedik’i şehit eden teröristlerle aynı kişiler olduğunu değerlendiren güvenlik güçleri, araştırmalarını bu yönde derinleştirdi. İki ayrı evden şeker, tereyağı, peynir gibi birçok gıda maddesi çalarak kayıplara karışan ve terörist oldukları değerlendirilen şüphelilerin yakalanması için güvenlik güçleri çevrede yaşayanların ifadesine de başvurdu. Güvenlik güçleri, teröristlerin çaldıkları erzakları nasıl taşıdıkları ve nereye sakladıklarına ilişkin de araştırma başlattı. Yekililer daha önce de telsiz kestirmesi aldıkları grubun yakalanmasının an meselesi olduğunu da söyledi. Bu arada FETÖ’den gözaltına alınan ve PKK-FETÖ işbirliği kapsamında sorgulanan Maçka İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Zabit Zengin’in emniyetteki işlemlerinde sona gelindiği öğrenildi.