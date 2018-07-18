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Eren’in katillerini HDP’liler sahiplendi

CHP’lilerin oylarıyla Meclis’e giren HDP’li vekiller, Eren Bülbül’ün katillerine sahip çıktı. Teröristin tabutunu omuzlayan HDP’li iki vekil hakkında soruşturma açıldı.

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Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, Trabzon’un Maçka ilçesinde geçen yıl Ağustos ayında çıkan çatışmada Eren Bülbül’ü şehit eden teröristlerden kırmızı listede aranan PKK’nın sözde Karadeniz bölge sorumlusu Zeynel kod adlı Mehmet Yakışır’ın Bağlar Yeniköy Mezarlığı’ndaki cenazesine katılan HDP Diyarbakır milletvekilleri Musa Farisoğulları ve Remziye Tosun hakkında ‹terör örgütü propagandası yapmak› suçundan soruşturma başlattı.

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Eren Bülbül´ün katili olan teröristin cenazesine giden HDP´li vekil

Eren Bülbül´ün katili olan teröristin cenazesine giden HDP´li vekil

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