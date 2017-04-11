Esad restleşmesi

Dünyanın sanayileşmiş en büyük 7 ülkesi ve Avrupa Birliği’ni (AB) bir araya getiren dışişleri bakanları düzeyindeki G7 toplantısında, bakanlar arasında Suriye konusunda restleşmeler yaşandı. Fransa ve ABD dışişleri bakanları Esad’la yürünemeyeceğini ifade ederken, Almanya ve İtalya dışişleri bakanları Rusya›nın da sürece katılması, siyasi sürecin desteklenmesi gerektiğini savundu. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Suriye’de Esed rejiminin devam edemeyeceğini belirterek, bir an önce geçiş hükümetinin hayata geçirilmesi gerektiğini söyledi.

GEÇİŞ HÜKÜMETİ

Dönem başkanı İtalya’nın Lucca kentinde ev sahipliği yaptığı G7 Dışişleri Bakanları Toplantısı çerçevesinde Suriye konusunda fikirdaş ülkeler özel oturumuna katılan Çavuşoğlu, toplantıdan sonra Türk basın mensuplarına açıklama yaptı. Çavuşoğlu, “Artık bu rejimle Suriye’nin devam edemeyeceği aşikardır. Ve bu konuda geçiş hükümetini bir an önce hayata geçirmek gerekir. Suriye’nin geleceğini garanti altına almak için siyasi süreci işletip, ateşkesi tam anlamıyla tüm ülkede sağlamak lazım. Bu arada, terör örgütleriyle de DEAŞ ve El Nusra ile de mücadeleye devam” ifadesini kullandı. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, toplantıda Suriye’de diğer riskleri de gündeme getirdiklerini bildirerek, şu değerlendirmede bulundu: “Burada özellikle İdlib’e saldırabileceklerini, buna da hazır olmamız gerektiğini vurguladık. Artık, Esad’sız bir Suriye için Rusya’nın da ikna edilmesi gerektiğini de keza vurguladık. Fikirdaş ülkeler, aşağı yukarı bu meyanda görüşlerini belirttiler. Ama biz en iyi çözümün siyasi çözüm olduğunun altını çizdik. Siyasi çözüm için de anlamlı sonuç getirici müzakerelerin başlaması gerekiyor. Şu anda, rejimin oyalama stratejilerini de artık sonlandırmamız gerekiyor.”

2013’TE TEMİZLENMİŞTİ

Mevlüt Çavuşoğlu, rejimin yine kimyasal silah saldırısı düzenlemeolasılığına işaret ederek, “Bizim de elimizdeki bilgilere göre, rejimin elinde halen bu kapasite var. Kimyasal silah kullanma kapasitesi var. Daha önce rejim 2013’te kimyasal silah kullandıktan sonra uluslararası örgütlerin çabası olmuştu kimyasal silahların Suriye’den temizlenmesi ve rejimin elindeki tüm kimyasal silahların alınmasıyla ilgili. Öyle görünüyor ki, ya rejim burada yine dürüst davranmadı ve bu kimyasal silahların bir kısmını vermedi ya da daha sonra rejim bunu bir yerden elde etti, birileri verdi. Ya onu destekleyen ülkeler ya da gruplar, terör örgütleri rejimin yanında kim varsa… Bunlardan almış olabilir. Bu iki seçenek dışında başka seçenek yok. Ya o zaman vermedi ya da daha sonra bir şekilde bunları elde etti” dedi.

RUSYA DA DESTEKLEMELİ

Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel ise, G7 ülkelerinin Suriye krizinin askeri güçle çözülmesine olumlu bakmadığını belirterek, “Rusya’nın barışçıl bir çözümü amaçlayan siyasi süreci desteklemesini istiyoruz” dedi. G7 ülkelerinin Suriye krizinin askeri güç yerine siyasi çözümle çözülmesini istediğini dile getiren Gabriel, ABD’li mevkidaşı Rex Tillerson’un da bu yaklaşımı desteklediğini ve konu üzerinde Rusya ile diyalogları devam ettirmek istediklerini belirtti.

KONSENSÜS SAĞLANAMADI

Dışişleri bakanları düzeyindeki G7 toplantısında, İngiltere’nin getirdiği Rusya’ya yeni yaptırımlar önerisi kabul görmedi. Ev sahibi İtalya’nın Dışişleri Bakanı Angelino Alfano da toplantının verimli geçtiğini ifade ederek, “Suriye’de askeri çözüm yok. Hepimiz siyasi çözüm için çalışmak istiyoruz. Rusya çok önemli bir rol oynayabilir. Rusya ile diyalog kurmaya ihtiyaç var ve Rusya’nın dışarıda bırakılmaması gerektiğini ifade ettik. Bununla birlikte (Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin de Esed üzerindeki kredisini kullanarak onun ateşkes koşullarına saygılı olmasını sağlamalı” diye konuştu. İtalyan bakan, “G7’de Rusya’ya yönelik yeni yaptırımlar getirilmesi üzerinde bir konsensüs yok” dedi.