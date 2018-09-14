Esad'a yargı yolu açıldı

İstinye Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı ve uluslararası hukuk uzmanı Prof. Dr. Mesut Hakkı Caşın, Suriye Devlet Başkanı Esad’ın hem Türkiye’de hem de Uluslararası Ceza Mahkemesi’nde (UCM) terör ve insanlığa karşı işlenmiş suçlardan yargılanabileceğini söyledi. Reyhanlı katliamı ve ele geçen belgelerin iyi teşhis edilmesi gerektiğine belirten Prof. Caşın, şunları söyledi: Saldırıyı Suriye devleti ve istihbaratıyla planladığını, failleri azmettirdiğini söylüyor. Buna göre bu şahıs, Türkiye’de TCK 220. maddesi ve Terörle Mücadele Kanunu’a göre yargılanabilir. Katliamda bölgedeki nüfusun hassasiyeti dikkate alındığında ‘Devlete karşı çok sayıda eylem yapılmasına’ neden olduğu, Suriyeli mültecilerin toplumsal barışa zarar verdiği gerekçesiyle devletin hedef gösterilmesine neden olduğu da görülür. Hem iç hukuk yoluyla Türkiye’de hem de uluslararası hukuka göre UCM’de Esad ve Suriyeli yöneticiler yargılanabilir”