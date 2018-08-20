Eski Başbakan Tansu Çiller: (Güngör Uras için) Büyük bir toplumsal değerimizi kaybettik
Eski Başbakan Tansu Çiller, Prof. Dr. Güngör Uras'ın vefatı dolayısıyla taziye mesajı yayımladı.
- AA
Mesajında, Uras'ın vefatından büyük üzüntü duyduğunu vurgulayan Çiller, şunları kaydetti:
"Sanayileşmede üretimin önemine verdiği desteğin özellikle vurgulandığı ekonomi alanındaki bilimsel çalışmalarının yanı sıra herkese hitap eden günlük ekonomi yazıları ile çığır açmış bir büyük toplumsal değerimizi kaybettik. Allah’tan kendisine rahmet diliyorum. Başta sevgili ailesi olmak üzere hepimizin başı sağ olsun."
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