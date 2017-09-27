Eski Başbakan ve AK Parti Konya Milletvekili Davutoğlu: Türkiye ve Makedonya'nın dostluğu sağlam temellere sahip

Eski Başbakan ve AK Parti Konya Milletvekili Ahmet Davutoğlu, Türkiye ile Makedonya arasındaki dostluk köprüsünün ebediyete kadar sürecek sağlam temellere sahip olduğunu belirtti.

Davutoğlu, Makedonya'nın başkenti Üsküp'teki temasları kapsamında Başbakan Zoran Zaev ve Türk kökenli Devlet Bakanı Adnan Kahil ile görüştü.

Başbakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, görüşmede ikili ilişkiler, Türk iş adamlarının ülkeye yatırımlarının artırılması, Makedonya'nın Avrupa Birliği (AB) ve NATO entegrasyonu gibi konuların ele alındığı bildirildi.

Görüşmede, Zaev'in Makedonya ile Türkiye arasındaki dostluğun önemine değindiği ifade edilirken, başta ekonomide olmak üzere birçok alanda ilişkilerin gelişme kaydetmeye devam edeceği vurgulandı.

Açıklamada ayrıca Davutoğlu ile Zaev arasındaki görüşmede Makedonya'nın NATO'ya üyeliğinin bölgenin istikrarına, ülkede yaşam standardının yükselmesine ve ekonominin gelişmesine katkı sağlayacağı konusunda fikir birliğine varıldığı belirtildi.

Davutoğlu, Başbakan Zaev ile görüşmesinin ardından Makedonya'nın Türk kökenli Devlet Bakanı Adnan Kahil ile bir araya geldi.

Davutoğlu görüşmelerinin ardından Anadolu Ajansının (AA) Üsküp'teki ofisini ziyaret etti.

Çalışanlarla sohbet eden Davutoğlu, kurumun Makedonya, Arnavutluk ve Kosova'daki faaliyetleri hakkında AA Arnavutça ve Makedonca Editörü Adnan İdriz'den bilgi aldı.

AA'nın çok köklü bir kurum olduğunu vurgulayan Davutoğlu, bu kurumun iyi değerlendirildiğinde önemli bir iletişim köprüsü olduğunu söyledi.

Türkiye ile Makedonya arasındaki ilişkilerin ebediyete kadar sürecek bir dostluk ilişkisi olduğunu dile getiren Davutoğlu, şunları dile getirdi:

"Makedonya Balkanların omurga ülkelerinden biridir, coğrafyası küçük gibi görülebilir ama Balkan istikrarı için en kritik ülkelerin başında gelir. Bu bağlamda buradaki çok kültürlü hayatın sürmesi, siyasi ihtilafların barış içinde çözülmesi ve Makedonya'nın birliğinin, bütünlüğünün korunması Balkanların istikrarına büyük katkı sağlar. Gerek Cumhurbaşkanı (Gyorge) İvanov gerekse Başbakan Zaev ayrı partilerden de olsalar, bu siyasi süreçte bazı görüş ayrılıkları da olsa herhalde ittifak ettikleri en önemli husus Türkiye ile olan dostluğun sürdürülmesidir. Bu anlamda Sayın Zaev'den de çok kararlı bir tutum gördüm aynı kanaatimi bir kez daha zikrediyorum. Türkiye ile Makedonya arasındaki bu dostluk köprüsü ebediyete kadar sürecek sağlam temellere sahiptir."

Türkiye'nin hiç değişmeyen politikalarından birinin Makedonya'nın AB ve NATO'ya entegrasyonuna destek olduğunu anlatan Davutoğlu, "NATO entegrasyonu Makedonya'nın ekonomik kalkınmasına da katkı sağlayacak, siyasi istikrarını da koruyacak bir süreçtir. Bu bağlamda isim konusunda Yunanistan ile yaşanan krizin bir an önce aşılıp bu entegrasyonun sağlanması büyük önem taşıyor. Bu konuda Türkiye her zaman destek vermiştir ve vermeye devam edecektir." ifadelerini kulllandı.

Balkanlar'da tüm din ve ırktan insanların birlikte yaşadığına işaret eden Davutoğlu, böyle bir coğrafyanın muhafaza edilebilmesi için tüm Balkan milletlerinin birbirleriyle iyi ilişkiler içinde olması, komşuluk ilişkilerinin geliştirilmesi gerektiğini belirtti.