Eski başbakanlardan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tebrik

Eski başbakanlardan Mesut Yılmaz, Yıldırım Akbulut ve Tansu Çiller, anayasa değişikliğinin halk oylaması sonucu kabul edilmesi dolayısıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı tebrik etti.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre, Yılmaz, Akbulut ve Çiller, anayasa deağişikliğinin halk oylaması sonucu kabul edilmesi dolayısıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı telefonla arayarak, tebriklerini iletti.