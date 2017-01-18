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Eski Beytüşşebap kaymakamına gözaltı

Tokat Cumhuriyet Başsavcılığı’nın FETÖ’cü kaymakamlara yönelik yürüttüğü soruşma kapsamında eski Beytüşşebap Kaymakamı Kadir Güntepe de gözaltına alındı.

  • KEMAL GÜMÜŞ
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Sosyal medyada PKK yandaşları ve HDP’li vekillerle girdiği sert tartışmalarla dikkati çeken Kadir Güntepe dün Kayseri’de gözaltına alındı. Güntepe ifadesinin alınması için Tokat’a gönderildi. FETÖ imamı ile 30’un üzerinde telefon görüşmesi yaptığı tespit edilen Güntepe’nin aynı zamanda ByLock kullandığı ve kırmızı listede olduğu öğrenildi. Beytüşşebap Kaymakamı’yken geçen ay Elazığ Valiliği’nde pasif bir göreve atanan Güntepe’nin 2012 ile 2015 yıllarında gittiği her bölgede o bölgenin FETÖ imamları ile irtibat kurduğu belirlendi. Güntepe’nin Tokat ve Amasya Bölge Kaymakam İmamı Hüseyin Özyurt’tan da talimat aldığı ve onunla onlarca telefon görüşmesi yaptığı belirlendi. Eski Gaziosmanpaşa Üniversitesi Genel Sekreteri olan Hüseyin Özyurt, FETÖ soruşturması kapsamında tutuklanarak cezaevinde konulmuştu. 

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