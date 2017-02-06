Eski CHP İzmir Milletvekili Enver Öktem hayatını kaybetti
Ankara'da, sabah geçirdiği trafik kazasında ağır yaralanan eski CHP İzmir Milletvekili Enver Öktem, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
- AA
Alınan bilgiye göre, 22. dönem milletvekili Öktem'in kullandığı 35 GA 7234 plakalı otomobil, Bağlıca Bulvarı'nda belediye otobüsüyle çarpıştı.
Ağır yaralanan Öktem, kaldırıldığı Ankara Güven Hastanesinde yaşamını
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