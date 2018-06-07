Eski Türkiye’ye geçit vermeyin

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisince Muğla’da düzenlenen mitingde binlerce kişiye seslendi. Erdoğan, partisince Menteşe Açık Hava Oto Pazarı’nda düzenlenen mitingde yaptığı konuşmaya, “15 Temmuz gecesi Marmaris’te uğradığı saldırı sebebiyle gazilik şerefine de nail olan Muğla, seni kalpten selamlıyorum” diyerek başladı. Erdoğan, yaptıklarını, yapacaklarını, 2023 hedeflerini, 2053 ve 2071 vizyonlarını anlattıklarını vurgulayarak, şöyle devam etti:

TEK ADAM SENSİN

“Peki ötekiler ne anlatıyor? Ne olur, bu söylediklerimi akılda iyi tutun. Onlar sadece yıkmayı anlatıyorlar. Bugün size çok farklı bir projeyle geldim. Bugün bu anlattıklarımı, anlatacaklarımı, şu ana kadar hiçbir yerde anlatmadım ama yarın akşam Kanal D ortak yayınında da bunları etraflıca anlatacağım.” “Bunların kafalarında ve kalplerinde bu ülkeye ve millete dair samimi, üzerinde düşünülüp, taşınılıp hiçbir proje yok” diyen Erdoğan, şu değerlendirmelerde bulundu: “Gerçi haksızlık etmeyelim, daha yola çıkarken açıkladıkları bir proje var. O da ‘Türkiye’yi eski günlerine geri döndürme’ projesidir. Öyle ki tek parti CHP’si dönemine güzelleme yaptıkları dahi oluyor. Şimdi Bay Kemal ikide bir ‘tek adam, tek adam’ diyor. Ya eğer Türkiye’de bir ‘tek adam’ varsa o da sensin. Parlamentonun içinden kendi arkadaşlarını kovuyorsun, atın şu adamı dışarı. Cumhurbaşkanı adayı olan arkadaşını, ‘Gel bakalım Muharrem’ şeklinde çağırıyorsun. Eğer ‘tek adamlık varsa bu, kim bu? Cumhurbaşkanı adayı. ‘Gel bakalım Muharrem.’ Peki, Muharrem ne yapıyor? Diyor ki, ‘Bir çıktın yenildin, iki çıktın yenildin, üç çıktın yenildin, dört çıktın yenildin, beş çıktın yenildin, yenildin, yenildin. Artık çekil ya.’ O da böyle yapıyor. Al birini vur öbürüne.”

1940’LARI ÖZLÜYORLAR

Bu kişilere kalsa Türkiye’yi hemen yarın 1940’lara, 70’lere ve 90’lara geri götüreceklerini belirten Erdoğan, “Buradan tüm milletime sesleniyorum ve diyorum ki size bu vaatle gelenlere şunları sorun.” diyerek barkovizyondan cumhurbaşkanı adaylarının bazı açıklamalarıyla ilgili iki dakikalık bir video izletti. Erdoğan, Muğla’nın demokrasi şehri olduğunun altını çizerek, şunları söyledi: “Bay Kemal’in söylediği gibi değil. Bay Kemal demokrasiden bahsediyor, alıyor terör örgütünün mensuplarını yanına Ankara’dan İstanbul’a yürüyor. Adayları Bay Muharrem Edirne’de, adeta terörist başı şu anda tabii yargılanıyor ayrı mesele, onu gidiyor cezaevinde ziyaret ediyor. Kim bu adam? Diyarbakır’da 53 tane Kürt kardeşimi bunlar öldürdüler. 15 yaşında Yasin Börü’yü bunlar öldürdüler. Gidip onu ziyaret ediyor, hale bak. Neymiş? Cumhurbaşkanı adayıymış. Ne demek cumhurbaşkanı adayı olmak? Cumhurbaşkanı adayının bu tür yanlışlarla alakası olabilir mi?”

SANDIKLARI PATLATIN

Bu şahıslara Almanya, Hollanda ve Belçika’nın sahip çıktığına işaret eden Erdoğan, “Şu anda bakın Avrupa’da onlara gösteri yapma müsaadesi verirlerken bize o müsaadeyi vermiyorlar. Ben buradan Avrupa’ya sesleniyorum: Batılı kardeşlerim yarın oylama başlıyor. Şimdi sizler bizi televizyonlardan izliyorsunuz, aman ha sıkı durun, Avrupa’da da sandıkları Allah’ın izniyle patlatın. Sizin oradan vereceğiniz sinyal Türkiye’deki inşallah kardeşlerinizin oylarıyla bütünleşecek ve 24 Haziran bambaşka olacak” diye konuştu.

ÇIRAK BİLE OLAMADIN

Gençlerin, “İmam hatip seninle gurur duyuyor” şeklindeki tezahüratları üzerine, “Ben sizlerle gurur duyuyorum” karşılığını veren Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü: “Bu ara Bay Muharrem’e bir şeyler oldu. İmam hatiplere kafayı takmış. Diyor ki ‘Ben imam hatip mezunu değilim ama 3 sene imam hatipte öğretmenlik yaptım’, bir garip adam, bir garip. Ne zaman, ne söyleyeceği belli değil.”

ÇIRAKLA UĞRAŞACAK ZAMAN YOK

AK Parti iktidarının yaptıklarını anlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan CHP’nin adayı Muharrem İnce’ye seslenerek, “İş bilenin kılıç kuşananın. Bay Muharrem bunlar senin işin değil, bunlar ustalık ister ustalık. Bu ülkenin çıraklarla uğraşacak zamanı yok. Bu kardeşiniz İtalyanlar ile anlaştı. Ortak helikopterimizi yapıyoruz. Atak helikopteri. Bay Muharrem ve Bay Kemal’in böyle bir derdi yok. Bu helikopterler içeride ve dışarıda teröristlere ne yapıyor? Mezar yapıyor mezar. Afrin Komutanına ne dedi. ‘Apoletlerini sökeceğim” dedi. Senin geleceğin yok zaten. Aç tavuk kendini buğday ambarında sanırmış. Okullar. Hastaneler, havalimanları yapılanlara karşı çıkmakla bunlar olmaz. Bunları kilit vurmak ve başındaki kişileri tehdit etmekle olmaz. TİKA’yı kapacağım diyor. TİKA’nın dünyada saygınlığı var” dedi.