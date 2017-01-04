Esnaf ve sanatkarlar Çankaya'da... Başbakan Yıldırım konuşuyor
Başbakan Yıldırım sicil affı düzenlemesi bu hafta Meclis'te görüşülecek ve yürürlüğe girecek' dedi.
Esnaf ve sanatkarlar Çankaya'da... Başbakan Yıldırım konuşuyor...
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