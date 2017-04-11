Evet göründü CHP’nin freni patladı

Anayasa değişiklik görüşmeleri sırasında TBMM’yi çalıştırmamak için şiddete başvuran CHP, bu tavrın ters teptiğini görünce FETÖ’nün suflesiyle sakin, kontrollü bir kampanya yürütme çabasına girdi. Yalan ve iftirayı “Hayır” kampanyasının merkezine yerleştiren CHP, halkın kafasını karıştırmaya çalıştı. Akıl dışı söylemlerle taraftar toplamaya çalışan CHP, yeni sistemle Cumhurbaşkanı’nın istediği zaman “lokantaları” bile kapatacağını öne sürdü. Ancak takiye yaparak, yalan ve iftira üzerine kurulan siyaset başarısız oldu. Son yapılan kamuoyu yoklamalarında “Evet” oylarının açık ara önde olduğu ortaya çıktı. Bu başarısızlık CHP’nin adeta frenini patlattı. Birbiri ardına yapılan provokatif açıklamalarla CHP fabrika ayarlarına geri döndü.

FETÖ’YE KALKAN

Kaset kumpasıyla CHP’nin başına geçen Kemal Kılıçdaroğlu da “Evet” oylarının arttığını görünce iftiralarını artırdı, üslubunu sertleştirdi. 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında Yenikapı’da görüntü veren Kılıçdaroğlu, referandum sürecinde ise “15 Temmuz kontrollü darbe girişimidir” diyerek FETÖ’yü aklamaya çalıştı. Canı pahasına cuntacı hainlere karşı vatanı savunan millete hakaret eden Kılıçdaroğlu, gelen tepkiler üzerine geri adım atmak bir yana “Bir darbeyi bir hükümet örterse, kapatmak isterse, üstünü örtmek isterse, araştırılmasın derse ne dersiniz buna? Ben o 248 şehidin hakkını savunmayacak mıyım? Ben bu 248 şehit niye verdik demeyecek miyim” açıklamasını yaptı.

OTELLER BULAMAMIŞ!

15 Temmuz gecesinde yaşananlar ise CHP’nin gerçek yüzünü herkese bir kez daha gösterdi. O gece millet tankların altına yatıp, bombalara karşı göğsünü siper ederken, Kılıçdaroğlu’nun Bakırköy Belediye Başkanı’nın evine sığındığı ortaya çıktı. Köşe sıkışan Kılıçdaroğlu, “O gece oteller kapalı olduğundan ve bizi otele almadıkları için Bakırköy Belediye Başkanımızın evine gittik” diyerek kendini savunmaya çalıştı.

SOKAĞA ÇIKAMAZ OLDU

CHP Konya Milletvekili Hüsnü Bozkurt, 16 Nisan’daki referandumdan “Hayır” çıkması halinde “Evet oyu verenleri” denize dökeceklerini söyledi. Bu, toplumda büyük tepkiye neden oldu. Bozkurt, memleketi Konya’da da sık sık vatandaşların tepkisiyle karşılaştı. Bozkurt’un tetikçiliğini yapan şoförü ise işi demokratik tepkilerini dile getirenleri darp etmeye kadar götürdü. Darp edilen esnaf Ali Çelebi, “Hüsnü Bozkurt’tan Türk milletinden özür dilemesini istedim ancak o özür dilemeyeceğini söyledi. Daha sonra konuşmamıza fırsat kalmadan şoförü saldırdı ve beni darp etti. Bu sırada Hüsnü Bozkurt hiçbir şey demedi” açıklamasında bulundu.

BAYKAL DA SEVİNECEKMİŞ

Eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal da geri durmadı. İstanbul’da katıldığı referandum toplantısında “Halk oylamasında ‘Hayır’ çıkarsa, İzmir’de düşmanı denize dökmüş gibi sevineceğiz” dedi. Skandal açıklamaya toplumun her kesiminden tepki yağdı. Eski CHP Konya Kadın Kolları Başkanı Deniz İndibi Çelik ise Facebook hesabından, “Vekilim emparyalistler, işbirlikçiler ve bölücülere seslenmiş. Neden bu kadar alındınız onu anlamdım” paylaşımı yaparak Hüsnü Bozkurt’a sahip çıktı. CHP’li Mahmut Tanal da dün Diyarbakır’da yaşanan patlamanın ardından attığı “Terör evete çalışıyor” tweetini bir süre sonra sildi.