Evet nerede kalmıştık
Ekonomide başlayan bahar havası, diplomasiye de yansıdı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bir ay içinde Hindistan, Rusya, Çin, ABD ve Brüksel’de dünya liderleriyle yapacağı görüşmeler ‘Evet’in etkisini gösterdi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 30 Nisan’da “Türkiye-Hindistan İş Forumu”na katılacak. Cumhurbaşkanı sıfatıyla ilk kez Hindistan’a gidecek Erdoğan’ın ziyareti kapsamında Cumhurbaşkanı Pranab Mukherjee, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hamid Ansari ve Hindistan Başbakanı Narendra Modi ile görüşmesi bekleniyor. Görüşmelerde terörizmle mücadele, ekonomik ve ticari iş birliğinin arttırılması, FETÖ’nün Hindistan’daki yapılanması, Hindistan’ın Nükleer Tedarikçiler Grubu (NSG) üyeliğine yönelik destek araması gibi konuların gündeme gelmesi öngörülüyor.
PUTİN’LE BAŞ BAŞA
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 3 Mayıs’ta Soçi’de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya gelecek. Zirvede, Suriye’deki gelişmelerin yanı sıra ekonomik ilişkiler masaya yatırılacak. İki lider, en son 10 Mart’ta Rusya’nın başkenti Moskova’da bir araya gelmişti.
PEKİN’DE FORUM
14-15 Mayıs’ta Çin’in başkenti Pekin’de “Kuşak ve Yol” forumu düzenlenecek. Foruma Erdoğan’ın yanı sıra Rusya Devlet Başkanı Putin, Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte, Pakistan Başbakanı Navaz Şerif ve Endonezya Devlet Başkanı Jokovi Widodo’nun da aralarında bulunduğu 28 ülke lideri katılacak. Toplantılarda tarihi İpek Yolu’nun yeniden canlandırılmasını öngören proje kapsamında ekonomi, ticaret, finans, teknoloji, kültür, eğitim, enerji ve altyapı başta olmak üzere birçok alanda uluslararası iş birliklerinin geliştirilmesi konularının ele alınması bekleniyor. Toplantılara 110 ülkeden bin 200 kişilik katılım öngörülüyor.
ABD’YE UÇACAK
Çin ziyaretinin ardından ABD’ye uçacak olan Erdoğan, 16-17 Mayıs’ta ABD Başkanı Donald Trump ile bir araya gelecek. Trump, 16 Nisan’da yapılan halk oylaması sonrasında Erdoğan telefonla arayarak tebrik etmiş, “Dostluğumuzu önemsiyorum, beraber yapacağımız birçok önemli iş var” demişti.
NATO ZİRVESİ
Dünya turunun son durağı ise Brüksel olacak. Erdoğan, Trump ile görüşmesinin ardından 25 Mayıs’ta Brüksel’de yeni NATO karargahının açılışı dolaysıyla yapılacak liderler zirvesine katılacak. Zirve, göreve gelmeden önce NATO’ya “eskimiş” diyen ve ittifakın Avrupalı müttefiklerinin savunma harcamalarını artırmasını isteyen Trump ile diğer liderlerin bir araya geleceği ilk uluslararası toplantı olacak. Erdoğan’ın liderlerle ikili görüşmeler yapacağı zirvede, terörle mücadelenin yanı sıra savunma harcamalarının artırılması ele alınacak.
Orta Amerika ve Karayipler’den 16 Nisan tebriği
Türkiye-Orta Amerika Entegrasyon Sistemi (SICA) 2. Dışişleri Bakanları Forumu ile Türkiye-Latin Amerika ve Karayip Devletleri Topluluğu (CELAC) Dörtlüsü 4. Dışişleri Bakanları Toplantısı İstanbul’da yapıldı. Toplantıya katılan Kosta Rika, Belize, Dominik Cumhuriyeti, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nikaragua, Panama, Guyana ve Ekvador’un dışişleri bakanları ve temsilcileri, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’na, 16 Nisan’daki referandumdan alınan sonuçtan dolayı duydukları memnuniyeti dile getirdi. Konuk bakanlar, referandumun demokratik ve şeffaf şekilde gerçekleşmesi nedeniyle Türkiye’yi kutladı. SICA’nın açıklanan sonuç bildirgesinde de, referandumdan duyulan memnuniyet vurgulandı.
Time’dan tanıtım skandalı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Time dergisinin, “Dünyanın en etkili 100 kişi” listesine girdi. Bu yıl 14. kez hazırlanan TIME 100 listesi, öncüler, titanlar, sanatçılar, liderler ve ikonlar olmak üzere 5 ayrı kategoride dünyanın en etkili isimlerini belirliyor. ‘Liderler’ kategorisinde Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ve Rusya lideri Vladimir Putin gibi isimler yer aldı. Ancak ünlü dergi, Erdoğan’ın tanıtım yazısında bir skandala imza attı. Dergi tanıtım yazısını Türkiye’de casuslukla suçlanan ve hakkında yakalama kararı bulunan Can Dündar’a yazdırdı.
YOĞUN GÜVENLİK
Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazını Ataşehir’de bulunan Mimar Sinan Camii’nde kıldı. Erdoğan’a İstanbul Valisi Vasip Şahin, İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan ve İstanbul Belediye Başkanı Kadir Topbaş eşlik etti. Cami çevresinde yoğun güvenlik önlemi alındı.
HİNDİSTAN
30 Nisan’da İş Forumu’na katılacak. Ardından Hindistan Cumhurbaşkanı ve Başbakanı’yla bir araya gelecek.
RUSYA
3 Mayıs’ta Soçi’de Rusya lideri Putin’le baş başa görüşecek. Suriye’deki gelişmeler ve terörle mücadele masaya yatırılacak.
ÇİN
14-15 Mayıs tarihinde Pekin’deki foruma katılacak. 28 ülkenin liderinin yer alacağı toplantılarda ana gündem İpek Yolu olacak.
ABD
Başkan Trump’la yüz yüze ilk temas 16-17 Mayıs’ta gerçekleşecek. ‘Yapacağımız çok önemli işler var’ diyen Trump ile Erdoğan, Suriye’yi ele alacak.
BELÇİKA
Erdoğan’ın son durağı Brüksel olacak. 25 Mayıs’taki NATO zirvesinde ittifakın geleceği ve savunma harcamaları tartışılacak.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.