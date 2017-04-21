Evet nerede kalmıştık

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 30 Nisan’da “Türkiye-Hindistan İş Forumu”na katılacak. Cumhurbaşkanı sıfatıyla ilk kez Hindistan’a gidecek Erdoğan’ın ziyareti kapsamında Cumhurbaşkanı Pranab Mukherjee, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hamid Ansari ve Hindistan Başbakanı Narendra Modi ile görüşmesi bekleniyor. Görüşmelerde terörizmle mücadele, ekonomik ve ticari iş birliğinin arttırılması, FETÖ’nün Hindistan’daki yapılanması, Hindistan’ın Nükleer Tedarikçiler Grubu (NSG) üyeliğine yönelik destek araması gibi konuların gündeme gelmesi öngörülüyor.

PUTİN’LE BAŞ BAŞA

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 3 Mayıs’ta Soçi’de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya gelecek. Zirvede, Suriye’deki gelişmelerin yanı sıra ekonomik ilişkiler masaya yatırılacak. İki lider, en son 10 Mart’ta Rusya’nın başkenti Moskova’da bir araya gelmişti.

PEKİN’DE FORUM

14-15 Mayıs’ta Çin’in başkenti Pekin’de “Kuşak ve Yol” forumu düzenlenecek. Foruma Erdoğan’ın yanı sıra Rusya Devlet Başkanı Putin, Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte, Pakistan Başbakanı Navaz Şerif ve Endonezya Devlet Başkanı Jokovi Widodo’nun da aralarında bulunduğu 28 ülke lideri katılacak. Toplantılarda tarihi İpek Yolu’nun yeniden canlandırılmasını öngören proje kapsamında ekonomi, ticaret, finans, teknoloji, kültür, eğitim, enerji ve altyapı başta olmak üzere birçok alanda uluslararası iş birliklerinin geliştirilmesi konularının ele alınması bekleniyor. Toplantılara 110 ülkeden bin 200 kişilik katılım öngörülüyor.

ABD’YE UÇACAK

Çin ziyaretinin ardından ABD’ye uçacak olan Erdoğan, 16-17 Mayıs’ta ABD Başkanı Donald Trump ile bir araya gelecek. Trump, 16 Nisan’da yapılan halk oylaması sonrasında Erdoğan telefonla arayarak tebrik etmiş, “Dostluğumuzu önemsiyorum, beraber yapacağımız birçok önemli iş var” demişti.

NATO ZİRVESİ

Dünya turunun son durağı ise Brüksel olacak. Erdoğan, Trump ile görüşmesinin ardından 25 Mayıs’ta Brüksel’de yeni NATO karargahının açılışı dolaysıyla yapılacak liderler zirvesine katılacak. Zirve, göreve gelmeden önce NATO’ya “eskimiş” diyen ve ittifakın Avrupalı müttefiklerinin savunma harcamalarını artırmasını isteyen Trump ile diğer liderlerin bir araya geleceği ilk uluslararası toplantı olacak. Erdoğan’ın liderlerle ikili görüşmeler yapacağı zirvede, terörle mücadelenin yanı sıra savunma harcamalarının artırılması ele alınacak.

Orta Amerika ve Karayipler’den 16 Nisan tebriği

Türkiye-Orta Amerika Entegrasyon Sistemi (SICA) 2. Dışişleri Bakanları Forumu ile Türkiye-Latin Amerika ve Karayip Devletleri Topluluğu (CELAC) Dörtlüsü 4. Dışişleri Bakanları Toplantısı İstanbul’da yapıldı. Toplantıya katılan Kosta Rika, Belize, Dominik Cumhuriyeti, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nikaragua, Panama, Guyana ve Ekvador’un dışişleri bakanları ve temsilcileri, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’na, 16 Nisan’daki referandumdan alınan sonuçtan dolayı duydukları memnuniyeti dile getirdi. Konuk bakanlar, referandumun demokratik ve şeffaf şekilde gerçekleşmesi nedeniyle Türkiye’yi kutladı. SICA’nın açıklanan sonuç bildirgesinde de, referandumdan duyulan memnuniyet vurgulandı.