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AK Partili İl Başkanlarından 'evet'e videolu destek

AK Parti 1. Bölge İl başkanları, referanduma 'evet' kampanyasına video ile destek verdi. Ülke genelinde kısa sürede yayılan kampanyayı eski futbol Rıdvan Dilmen başlatmıştı.

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Ankara'da bulunan AK Parti Tekirdağ İl Başkanı Cüneyt Yüksel, Genel Merkezde düzenlenen İl Başkanları toplantısında 1. Bölge İl Başkanları olarak toplantı öncesinde Teşkilat İşleri Başkan Yardımcısı İstanbul Milletvekili Harun Karaca ile birlikte son günlerde çığ gibi yayılan referanduma "evet" kampanyasına destek verdi.

Toplantı öncesi bir video çekilerek, il başkanlarına çağrıda bulunuldu. Eski futbolcu Rıdvan Dilmen'in başlattığı kampanya kısa sürede ülkeye yayılırken, AK Parti il başkanları da kampanyaya video ile destekledi. 

 

 

 

Kaynak: Yenişafak

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