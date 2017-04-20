'Evet'i hazmedemeyen Deniz Baykal'dan Meclis'i çalıştırmayacağız tehdidi

CHP eski Genel Başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal, CHP İstanbul İl Başkanlığı'nda açıklama yaptı.



MECLİS'İ ÇALIŞTIRMAYACAĞIZ



Sine-i millete dönmeyeceklerini ancak TBMM'de yeni anayasanın işletilmesine engel olacaklarını belirten Baykal, yaptığı açıklamada; yüzde 50'yi ayrıştırmayacağız, geliştireceğiz dedikten sonra, AK Parti'nin bu anayasayı işletmesi için TBMM'den yürürlükler çıkarması gerektiğini ve kendilerinin de buna izin vermeyeceğini ifade ederek; "İkinci devre bu anayasanın işletimesine müsade etmeyeceğiz maçı olabilir." dedi.



CHP'de hazımsızlık zirve yaptı



CHP Sözcüsü Selin Sayek Böke, canlı yayında referandumla ilgili açıklamalarda bulundu. ''İlan edilen bu referandumun sonucunu tanımıyoruz'' diyen Böke, ''Bunun için demokratik tüm haklarımızı kullanacağımızdan şüphemiz olmasın. Her türlü deyince Meclis'ten çekilmekten de çalışmaya devam etmek de buna girer'' ifadelerini kullandı.



2 SAAT SONRA ÇARK ETTİLER



Böke'den 2 saat sonra CHP Grup Başkanvekili Levent Gök, "Meclis'ten çekilecek misiniz?" sorusuna "Toplumun değişik kesimlerinden CHP'ye böyle bir öneri gelmiştir ama yapılan MYK değerlendirmesinde böyle bir kararın uygun olmayacağı kararına varılmıştır." şeklinde yanıt verdi.



BÖKE NE DEMİŞTİ?



Selin Sayek Böke, şunları söyledi:



''BU REFERANDUMUN SONUCUNU TANIMIYORUZ''



''Çalınmış olan milletin iradesidir. Hileyle alel acele yapılan balkon konuşmalarıyla algı operasyonu yönetilmektedir. İlan edilen bu referandumun sonucunu tanımıyoruz tanımayacağız da...



MECLİS'TEN ÇEKİLMEK DE ÇALIŞMAYA DEVAM ETMEK DE...



Bunun için demokratik tüm haklarımızı kullanacağımızdan şüphemiz olmasın. Her türlü deyince Meclis'ten çekilmekten de çalışmaya devam etmek de buna girer.