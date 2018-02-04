Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ey PYD seviciler daha çok ağlayacaksınız
PYD’ye terörist diyemeyen CHP’lilere seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bay Kemal yiğitsen PYD/PKK’nın terör örgütü olduğunu açıkla” derken, AP üyelerine de, “O paçavraları takarak ağlıyorlar. Daha çok ağlayacaksınız” ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, PKK terör örgütünün Suriye kanadı PYD’ye ‘terör örgütü’ diyemeyen CHP ile bu örgüte açık destek veren Avrupa Parlamentosu üyelerine sert tepki gösterdi. Erdoğan, AK Parti Bitlis ve Batman 6. Olağan İl Kongrelerinde yaptığı konuşmada, PKK/PYD’ye karşı Afrin’de yürütülen Zeytin Dalı Harekatına değindi.
AFRİN’E İLERLİYORUZ
Erdoğan, “İşte 14. gün, silahlı kuvvetlerimiz Afrin’de. Afrin’de benim halkıma, milletime zulmeden, benim Bitlis’imde adeta mezarlıklarda mahkemeler kuran o PKK’ya, PYD’ye, o YPG’ye oraları mezar etti mi? Onlara ‘bu ülkede bizim halkımızın, milletimizin huzurunu kaçırmayın. Eğer milletimizin huzurunu kaçırırsanız, bak sizin başınıza F16 oluruz, helikopterlerimizle, tanklarımızla, toplarımızla sizi o inlerinizde yok ederiz’ demiştik. O kurdukları mahkemeler, o sahte mezarlar şimdi nerede? İla cehenneme zümera” diye konuştu.
Erdoğan, ilk olarak Bitlis’te alandakilerden dimdik bir duruş istediğini belirterek, “Şunu unutmayın, korkaklar zafer anıtı dikemez. Biz ‘kork Allah’tan korkmayandan’ diyoruz. Onun için dik duracağız, öleceksek bir kere öleceğiz ama onlar her gün ölecekler. Oradaki dağlar hamdolsun alınmaya başlandı. Şimdi Afrin’e doğru ilerliyoruz, az kaldı ama sizin müjdeleriniz onların onurudur, gururudur, heyecanıdır” ifadelerini kullandı. Avrupa Parlamentosu’nda bazı parlamenterlerin PKK paçavrası takarak terör örgütüne destek verdiğini ifade eden Erdoğan, “Kendini bilmezler, istikametini kaybetmiş olanlar paçavraları boynuna takarak, PKK’yı terör örgütü olarak tanıdıkları halde, terör örgütünün paçavralarıyla parlamento binasının içinde ağlıyorlardı. Daha çok ağlayacaksınız çok. Oradan o paçavraları boynunuza takmakla hiçbir yere gidemeyeceksiniz. Onlar, bizim kararımızı hiçbir zaman değiştirmeyecek” diye konuştu.
PKK’DAN NE AYRIN VAR
PYD’ye terör örgütü diyemeyen CHP’lilere seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları söyledi: “Şurada size çok anlamlı birkaç örnek vereceğim. Türkiye’de sözde bir ana muhalefet var. Bir tanesi çıkıyor, ‘PYD bir terör örgütü değildir.’ diyor. Senin zaten PKK’dan ne ayrılığın var ki? O da PKK için ‘Terör örgütü değildir.’ diyordu çünkü onlar parlamentoya terör örgütünün verdiği destekle girdiler. Yoksa demokratik yollardan değil.”
YİĞİTSEN GÖRELİM
CHP lideri Kılıçdaroğlu’na PYD/PKK çağrısı yapan Erdoğan şunları söyledi: “Bir tanesi çıkıyor, ‘PYD terör örgütü değldir’ diyor. Şunu unutmayın, korkaklar zafer anıtı dikemezler. Bakıyorsunuz, bir başka milletvekili çıkıyor, o da Türkiye’nin Afrin’e girişini ‘işgal’ olarak ifade ediyor. Ana muhalefetin başındaki zata sesleniyorum: Ey Bay Kemal, şimdi kongre yapıyorsun. Söyle bakalım, bu PYD terör örgütü müdür? Eğer yiğitsen terör örgütü olduğunu açıkla. PKK terör örgütü müdür? Eğer yiğitsen açıkla. YPG terör örgütü müdür? Eğer yiğitsen açıkla ama açıklayamayacaksın çünkü sen onların Meclis’teki temsilcileriyle kol kola dolaşan birisisin.”
AB NE MENEM BİR KURULUŞ
CUMHURBAŞKANI Erdoğan’ın gündeminde terör örgütlerine destek çıkan Avrupa da vardı: Bu Avrupa Birliği ne menem kuruluştur? Bir taraftan PKK’yı terör örgütü olarak tanıyacaksın, öbür taraftan terör örgütünün paçavralarını boynuna takıp parlamentoya girenlere ‘buyur’ diyeceksin. Bu nasıl bir anlayıştır, birliktir? Böyle bir şeyi nasıl yapabilirsiniz? Ey Avrupa Parlamentosunun içindeki bu zavallılar, ne yaparsanız yapın, biz yola çıktık ve terörden o bölgeyi temizleyene kadar bu yolculuğumuz devam edecek.
ZEYTİN DALI İLE MESAJ
Batmanlıların Türk bayrakları ve zeytin dalı ile karşıladığı Cumhurbaşkanı Erdoğan, vatandaşların elindeki zeytin dalını bulunduğu otobüsün üzerine istedi. Avrupa ve CHP’ye sert eleştirisini Batman’da da sürdüren Erdoğan “Bakınız karşımızda kimler var, Batı var. Bakıyorsunuz ABD’nin teröristlere verdiği silahlar var. PYD, PKK var. Bunlar terörist. Kasıtlı olarak Kürt falan diyorlar ya bunlar benim Kürt kardeşlerimin temsilcisi olamaz. Avrupa parlementosunda eylem yapıyorlar. AB parlamentonun içinde bir grup bunları temsil edenler eylem yapıyor ama AB ses çıkarmıyor. Ey bu zavallılar ne yaparsanız yapın biz yola çıktık ve o bölgeyi terörden temizleyene kadar bu yolculuğumuz devam edecek” dedi.
AFRİN’DE KULLANILAN SİLAHLARIN YÜZDE 70’İ YERLİ
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu’nun ‘yerli silahımız yok’ iddiasına tepki göstererek konuşmasını şöyle sürdürdü: “Bakın çok enteresan, anamuhalefetin sözde genel başkanı ne diyor? ‘Bir delikli tüfeği bile üretemezsen nasıl savaşacaksın?’ Vah zavallı vah, senin bu ülkede daha neler yapıldığından haberin yok. Şu anda Afrin’de kullanılan silahların yüzde 60’ı, yüzde 70’i yerlidir Bay Kemal. Bugün yıllarca şu Amerika bize insansız hava aracı vermedi. Bizzat kendim, kendileriyle görüştüğümde ‘Kongreden izin çıkarsa’ dediler ve kongreden izin çıkmadı ama ne oldu? Kötü komşu bizleri ev sahibi yaptı. Şimdi biz, insansız hava araçlarının silahlısını da silahsızını da yapıyoruz.”
SİHA HATIRASI
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Batman’da 14. İnsansız Uçak Sistemleri (İUS) Üs Komutanlığını ziyaret etti. Üzerinde Cumhurbaşkanlığı forsu bulunan pilot montu giyen Erdoğan, üssün harekat merkezinde yetkililerden bilgi aldı. Silahlı İnsansız Hava Aracı (SİHA) Bayraktar TB2’ye ilişkin yetkililerden bilgi alan Erdoğan, bir SİHA’ya imzasını attı.
Ziyarette, Başbakan Yardımcıları Mehmet Şimşek ve Fikri Işık, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya ile BAYKAR Makina Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar da yer aldı. Erdoğan ve beraberindekiler, SİHA önünde hatıra fotoğrafı çektirdi.
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