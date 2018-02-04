Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ey PYD seviciler daha çok ağlayacaksınız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, PKK terör örgütünün Suriye kanadı PYD’ye ‘terör örgütü’ diyemeyen CHP ile bu örgüte açık destek veren Avrupa Parlamentosu üyelerine sert tepki gösterdi. Erdoğan, AK Parti Bitlis ve Batman 6. Olağan İl Kongrelerinde yaptığı konuşmada, PKK/PYD’ye karşı Afrin’de yürütülen Zeytin Dalı Harekatına değindi.

AFRİN’E İLERLİYORUZ

Erdoğan, “İşte 14. gün, silahlı kuvvetlerimiz Afrin’de. Afrin’de benim halkıma, milletime zulmeden, benim Bitlis’imde adeta mezarlıklarda mahkemeler kuran o PKK’ya, PYD’ye, o YPG’ye oraları mezar etti mi? Onlara ‘bu ülkede bizim halkımızın, milletimizin huzurunu kaçırmayın. Eğer milletimizin huzurunu kaçırırsanız, bak sizin başınıza F16 oluruz, helikopterlerimizle, tanklarımızla, toplarımızla sizi o inlerinizde yok ederiz’ demiştik. O kurdukları mahkemeler, o sahte mezarlar şimdi nerede? İla cehenneme zümera” diye konuştu.

Erdoğan, ilk olarak Bitlis’te alandakilerden dimdik bir duruş istediğini belirterek, “Şunu unutmayın, korkaklar zafer anıtı dikemez. Biz ‘kork Allah’tan korkmayandan’ diyoruz. Onun için dik duracağız, öleceksek bir kere öleceğiz ama onlar her gün ölecekler. Oradaki dağlar hamdolsun alınmaya başlandı. Şimdi Afrin’e doğru ilerliyoruz, az kaldı ama sizin müjdeleriniz onların onurudur, gururudur, heyecanıdır” ifadelerini kullandı. Avrupa Parlamentosu’nda bazı parlamenterlerin PKK paçavrası takarak terör örgütüne destek verdiğini ifade eden Erdoğan, “Kendini bilmezler, istikametini kaybetmiş olanlar paçavraları boynuna takarak, PKK’yı terör örgütü olarak tanıdıkları halde, terör örgütünün paçavralarıyla parlamento binasının içinde ağlıyorlardı. Daha çok ağlayacaksınız çok. Oradan o paçavraları boynunuza takmakla hiçbir yere gidemeyeceksiniz. Onlar, bizim kararımızı hiçbir zaman değiştirmeyecek” diye konuştu.

PKK’DAN NE AYRIN VAR

PYD’ye terör örgütü diyemeyen CHP’lilere seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları söyledi: “Şurada size çok anlamlı birkaç örnek vereceğim. Türkiye’de sözde bir ana muhalefet var. Bir tanesi çıkıyor, ‘PYD bir terör örgütü değildir.’ diyor. Senin zaten PKK’dan ne ayrılığın var ki? O da PKK için ‘Terör örgütü değildir.’ diyordu çünkü onlar parlamentoya terör örgütünün verdiği destekle girdiler. Yoksa demokratik yollardan değil.”

YİĞİTSEN GÖRELİM

CHP lideri Kılıçdaroğlu’na PYD/PKK çağrısı yapan Erdoğan şunları söyledi: “Bir tanesi çıkıyor, ‘PYD terör örgütü değldir’ diyor. Şunu unutmayın, korkaklar zafer anıtı dikemezler. Bakıyorsunuz, bir başka milletvekili çıkıyor, o da Türkiye’nin Afrin’e girişini ‘işgal’ olarak ifade ediyor. Ana muhalefetin başındaki zata sesleniyorum: Ey Bay Kemal, şimdi kongre yapıyorsun. Söyle bakalım, bu PYD terör örgütü müdür? Eğer yiğitsen terör örgütü olduğunu açıkla. PKK terör örgütü müdür? Eğer yiğitsen açıkla. YPG terör örgütü müdür? Eğer yiğitsen açıkla ama açıklayamayacaksın çünkü sen onların Meclis’teki temsilcileriyle kol kola dolaşan birisisin.”