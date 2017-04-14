Başbakan Yıldırım: Eyalet iddiası tam bir iftira
Başbakan Yıldırım, “Eğer, bu anayasanın herhangi bir yerinde eyalet varsa, bugün hem başbakanlık hem de parti başkanlığını anında bırakacağım. Bu iftirayı atanlar aynı şeyi yapabilecekler mi. Üniter yapı önceliğimiz” dedi.
- STAR / ANKARA
Başbakan Binali Yıldırım, Ankara›da Altındağ Kültür Sarayı’nda sivil toplum kuruluşları ile bir araya geldi. Pazar günü oylanacak olan değişikliğin bir hükümet sistemi değişikliği olduğunu ve bunun bir rejim değişikliği olmadığına dikkati çeken Yıldırım, “Türkiye’nin rejim meselesi 1923’te bitmiştir, Cumhuriyet kurulmuştur. Türkiye, milletiyle ülkesiyle bölünmez bir bütündür. Bugünlerde artık başka bir şey bulamayanlar, ‘Türkiye eyalet sistemine geçecek’ diyor. Şimdi onu yapmaya başladılar. Eyalet sistemi dediğimiz şey, bir merkezi hükümet, federal hükümet bir de hükümetçikler olur, eyalet sistemi budur. Türkiye Cumhuriyeti hükümetinin yanında bir de Konya’da bir yerel hükümet, böyle bir şey var mı? Türkiye’nin Cumhuriyetle beraber üniter devlet yapısı anayasanın ilk üç maddesinde tanımlanmıştır, yerini almıştır. Bunun üzerine tartışma yapmak bu ülkeye çok büyük haksızlık. Biz, neyin mücadelesini veriyoruz, biz 40 yıldır neyin mücadelesini veriyoruz? PKK’yla, FETÖ’yle, bütün şer odaklarıyla verdiğimiz mücadele bayrak, millet, üniter devlet mücadelesidir.
İSPAT EDİN, BIRAKIRIM
Bu gerçek ortadayken, abuk sabuk birtakım yalanlarla milletin kafasını karıştırmak doğru mu? Biz, CHP’nin de MHP’nin de istediği yargı bağımsızdır ibaresini koyduk. Eğer, bu anayasanın herhangi bir yerinde eyalet varsa, eyalet sistemine yol açacak bir madde varsa ben bugün bu görevi, hem başbakanlık hem de parti genel başkalığını anında bırakacağım. Biz hayatımızı bu iş için verdik. Buradan soruyorum, bu iftirayı atanlar aynı şeyi yapabilecekler mi? Getirin şu anayasanın neresinde eyalet varsa ispat edin ben bütün görevlerimi bırakacağım. Siz aynı şeyi yapacak mısınız?” açıklamasında bulundu.
ESAS OLAN SÖYLEDİĞİMİZ
“Tek millet, tek devlet, tek vatan, tek bayrak’ bunlar bizim vazgeçilmez dört prensibimizdir” diyen Yıldırım, “Cumhurbaşkanımız, biz başından beri biz bunu söylüyoruz. Milliyetçi ülkücü kardeşlerimizin üniter devlet konusunda hassasiyeti neyse en az bizimki de o kadar, aşağı değil. Bu anayasa değişikliğini Sayın Bahçeli ile beraber yaptık. MHP ile beraber yaptık. Bu konu bizim en öncelikli maddemizdi. Bu konulardaki o titiz çalışmaları şimdi lekeleme, kafa karıştırma, muazzam bir reformu tartışılır hale getirmek bu ülkeye yapılabilecek en büyük kötülüktür. Yapılan bu anayasa değişikliğiyle eyalet gelecek, gibi laflarla çalışanlar, toplumda gerekli desteği bulamayanların başvurduğu bir iftira dışında bir şey değil” dedi.
HALKI KORKUTUYORLAR
Ankara’nın Altındağ, Keçiören, Etimesgut, Sincan ve Yenimahalle ilçelerinde halka hitap eden Binali Yıldırım, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun halkı korkuttuğunu belirterek, şunları söyledi: “17 tane soru soruyor, 17 soruya bakın, belli ki hiç anayasa değişikliğinin kapağını açmamış, okumamış, ne var ne yok hiç bilgisi, ilgisi yok. Değerli kardeşlerim, millete korku salmak, milleti tehdit etmek, ‘Taksi durakları kapanacak, muhtarlıklar kapanacak, minibüs hatları iptal olunacak, kahvehaneler kapacak, iş yerleri kapanacak, tapuları elinden alınacak.’ Bunlar ne biçim laflar. İnanıyor musunuz bunlara?”
ÜÇ KAT BÜYÜTTÜK
Türkiye’nin çok partili siyasi hayatında 6 dönemden bahsetmenin mümkün olduğunu söyleyen Yıldırım, 1950-60 yılları arasında Türkiye’nin dünya ortalamasının iki katı büyüdüğünü söyledi. Yıldırım, şöyle devam etti:
HEP KAYBETTİRDİ
“60-79 yılları arası ise bütün bu kazanımlarını kaybetti. Niye? İhtilal oldu. 27 Mayıs. Ondan sonra kısa bir süre Adalet Partisi dönemi var. Ama ondan sonra da 80’e kadar hep koalisyon, istikrarsızlık, hep zayıf ve parçalı hükümetler. Ülkenin temel konularına, meselelerine çözüm bulmak yerine, hep ötelemeyi tercih ettiler. Ve sonunda Fahri Korutürk’ten sonra cumhurbaşkanı seçemedik. Meclis seçemedi. Seçtirmediler. 124 tur oylama oldu. Seçilemedi.”
ENGELLER KALKIYOR
Yıldırım, “15 yıldır biz bir Türkiye’yi üç Türkiye yaptık. Ama neye rağmen? Bütün engellemelere rağmen. Şeytan taşlamaktan vakit buldukça yol, okul, hastane yaptık. Ticaretimizi, ekonomimizi büyüttük. Eğer bunlar olmasaydı ne olacaktı? Türkiye bugün üç kat büyümeyecekti, beş kat büyüyecekti. Milli gelirimiz 11 bin dolar olmayacak, 19 bin dolar olacaktı. Yazık değil mi bu ülkeye” şeklinde konuştu.
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