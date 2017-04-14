Başbakan Yıldırım: Eyalet iddiası tam bir iftira

Başbakan Binali Yıldırım, Ankara›da Altındağ Kültür Sarayı’nda sivil toplum kuruluşları ile bir araya geldi. Pazar günü oylanacak olan değişikliğin bir hükümet sistemi değişikliği olduğunu ve bunun bir rejim değişikliği olmadığına dikkati çeken Yıldırım, “Türkiye’nin rejim meselesi 1923’te bitmiştir, Cumhuriyet kurulmuştur. Türkiye, milletiyle ülkesiyle bölünmez bir bütündür. Bugünlerde artık başka bir şey bulamayanlar, ‘Türkiye eyalet sistemine geçecek’ diyor. Şimdi onu yapmaya başladılar. Eyalet sistemi dediğimiz şey, bir merkezi hükümet, federal hükümet bir de hükümetçikler olur, eyalet sistemi budur. Türkiye Cumhuriyeti hükümetinin yanında bir de Konya’da bir yerel hükümet, böyle bir şey var mı? Türkiye’nin Cumhuriyetle beraber üniter devlet yapısı anayasanın ilk üç maddesinde tanımlanmıştır, yerini almıştır. Bunun üzerine tartışma yapmak bu ülkeye çok büyük haksızlık. Biz, neyin mücadelesini veriyoruz, biz 40 yıldır neyin mücadelesini veriyoruz? PKK’yla, FETÖ’yle, bütün şer odaklarıyla verdiğimiz mücadele bayrak, millet, üniter devlet mücadelesidir.

İSPAT EDİN, BIRAKIRIM

Bu gerçek ortadayken, abuk sabuk birtakım yalanlarla milletin kafasını karıştırmak doğru mu? Biz, CHP’nin de MHP’nin de istediği yargı bağımsızdır ibaresini koyduk. Eğer, bu anayasanın herhangi bir yerinde eyalet varsa, eyalet sistemine yol açacak bir madde varsa ben bugün bu görevi, hem başbakanlık hem de parti genel başkalığını anında bırakacağım. Biz hayatımızı bu iş için verdik. Buradan soruyorum, bu iftirayı atanlar aynı şeyi yapabilecekler mi? Getirin şu anayasanın neresinde eyalet varsa ispat edin ben bütün görevlerimi bırakacağım. Siz aynı şeyi yapacak mısınız?” açıklamasında bulundu.

ESAS OLAN SÖYLEDİĞİMİZ

“Tek millet, tek devlet, tek vatan, tek bayrak’ bunlar bizim vazgeçilmez dört prensibimizdir” diyen Yıldırım, “Cumhurbaşkanımız, biz başından beri biz bunu söylüyoruz. Milliyetçi ülkücü kardeşlerimizin üniter devlet konusunda hassasiyeti neyse en az bizimki de o kadar, aşağı değil. Bu anayasa değişikliğini Sayın Bahçeli ile beraber yaptık. MHP ile beraber yaptık. Bu konu bizim en öncelikli maddemizdi. Bu konulardaki o titiz çalışmaları şimdi lekeleme, kafa karıştırma, muazzam bir reformu tartışılır hale getirmek bu ülkeye yapılabilecek en büyük kötülüktür. Yapılan bu anayasa değişikliğiyle eyalet gelecek, gibi laflarla çalışanlar, toplumda gerekli desteği bulamayanların başvurduğu bir iftira dışında bir şey değil” dedi.

HALKI KORKUTUYORLAR

Ankara’nın Altındağ, Keçiören, Etimesgut, Sincan ve Yenimahalle ilçelerinde halka hitap eden Binali Yıldırım, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun halkı korkuttuğunu belirterek, şunları söyledi: “17 tane soru soruyor, 17 soruya bakın, belli ki hiç anayasa değişikliğinin kapağını açmamış, okumamış, ne var ne yok hiç bilgisi, ilgisi yok. Değerli kardeşlerim, millete korku salmak, milleti tehdit etmek, ‘Taksi durakları kapanacak, muhtarlıklar kapanacak, minibüs hatları iptal olunacak, kahvehaneler kapacak, iş yerleri kapanacak, tapuları elinden alınacak.’ Bunlar ne biçim laflar. İnanıyor musunuz bunlara?”