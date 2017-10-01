Eylül'de DEAŞ’a aman verilmedi

Kanlı terör örgütü DEAŞ’a yönelik yurt içindeki operasyonlar büyük bir kararlılıkla devam ediyor. Polis, jandarma ve hudut birliklerinin Eylül’de yürüttüğü çalışmalarda çok sayıda DEAŞ üyesi gözaltına alındı, örgüte ait doküman, silah ve mühimmat ele geçirildi. Teröristlerin gerçekleştirmeyi planladığı çok sayıda eylem de engellendi.

ÖNLENEN SALDIRILAR

Eylül ayında gerçekleştirilen operasyonlarda aralarında terör örgütünün yönetim kadrosundan oldukları belirlenen çok sayıda yabancının da bulunduğu 135 kişi gözaltına alınırken çok sayıda mühimmat ve patlayıcı ele geçirildi. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 12’si tutuklandı.

Mersin’de polis merkezine bombalı saldırı hazırlığındaki DEAŞ’lı terörist etkisiz hale getirildi. Teröristin üzerinde 300 civarında bilyeyle güçlendirilmiş 5 kilo patlayıcı bulundu.

Etkisiz hale getirilen teröristin, 19 yaşındaki Suriye uyruklu Abdulkader Alsebaee olduğu belirlendi. Suriye’deyken şarapnel parçası isabet etmesi sonucu yaralanan teröristin, yaklaşık 3 yıldır Türkiye’de bulunduğu ve terör örgütünün “uyuyan hücre elemanı” olduğu tespit edildi. Teröristin, vurulduktan sonra da yaralı halde ateşleme fünyesine doğru hamle yaptığı ancak nöbetçi polisin dikkati sonucu etkisiz hale getirildiği öğrenildi.

EYLEM PLANLARI BULUNDU

Atatürk Havalimanı’nda düzenlenen operasyonda gözaltına alınmasının ardından tutuklanan terör örgütü DEAŞ üyesinin ayakkabısına yaptırdığı gizli bölmede ele geçirilen şifreli flash bellekte, İstanbul’daki birçok önemli adresin işaretlendiği haritalar ortaya çıktı. İstanbul’da teröristlere “Yalnız Kurt” tarzı eylem yapmaları yönünde telkinde bulunan ve Ümraniye’de düzenlenen operasyonda yakalanan şüpheli tutuklandı. İstanbul’da terör örgütü DEAŞ’a yönelik operasyonda aralarında 3 üst düzey sorumlunun da bulunduğu 22’si yabancı 25 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. İstanbul’da terör örgütü DEAŞ’a yönelik operasyonda 73’ü yabancı uyruklu 74 kişi gözaltına alındı. Bursa merkezli operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.