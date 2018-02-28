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PKK, Iraklı sivilleri Afrin’de kalkan yaptı

Bozguna uğrayan PKK, sinsi planını devreye soktu. Terör örgütü, gösteri adı altında Afrin’e çağırdığı Irak’taki Ezidi ve bölge sakinlerini kalkan olarak kullanıyor.

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Afrin sınırında ‘hilal’ taktiğinin tamamlanmasının ardından Mehmetçik’in ilerleyişi son sürat devam ediyor. TSK ve ÖSO güçleri hainlerin inlerini havadan ve karadan vurmaya devam ederken, PKK’nın Afrin’deki alçak planı deşifre oldu. 

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından, Türkiye’nin sınır hattı ile bölgedeki güvenlik ve istikrarın sağlanması, bölge halkının teröristlerin baskı ve zulmünden kurtarılması amacıyla Suriye’nin kuzeybatısında bulunan Afrin bölgesinde PKK/KCK/PYD-YPG’li ve DEAŞ’lı teröristlere yönelik 20 Ocak’ta başlatılan ‘Zeytin Dalı Harekâtı’nda 39’uncu güne girildi. Kilis-Hatay hattının Suriye kesimindeki Raco Dağı kırsalında tespit edilen terör örgütü PYD/PKK’ya ait hedefler, havadan savaş uçakları, karadan da fırtına obüsleri ve tanklarla vuruluyor. Sınır köylerinden çatışma ve şiddetli patlama sesleri duyuluyor.        

PKK KURŞUNA DİZİYOR 

Teröristler bölgede bozguna uğrarken, PKK’nın Iraklı sivilleri Afrin’de kalkan olarak kullandığı ortaya çıktı. Irak’ta Musul’un Sincar ilçesindeki Ezidi Peşmerge Komutanlarından Kasım Şeşo, PKK’nın Irak’taki Ezidi ve bölge sakinlerini gösteri adı altında Afrin’e çağırdığını ve daha sonra sivil kalkan olarak kullandığını belirtti. 

PKK’nın Sincar’daki erkek ve kız Ezidileri silah zoruyla Afrin’e gönderdiğini söyleyen Şeşo, “PKK’nın talebini reddedenler kurşuna diziliyor. Bölgedeki siviller gösteri adı altında Afrin’e çağrılıyor. Bölge sakinleri gösteri adı altında Afrin’e ulaştıktan sonra, PKK tarafından kalkan olarak kullanılıyor. Örgüt, Irak-Suriye sınırına yakın bir köyü eleman toplama ve sevk işlemleri için kullanıyor” dedi. 

AKAR HUDUTTA 

Bu arada Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Hatay Oğulpınar Hudut Karakolunda inceleme ve denetlemelerde bulundu. 

2083 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ 

Teröristlere ait hedeflerin kara ve hava operasyonlarıyla imha edilerek sürdürülen harekatın son durumuna ilişkin Genelkurmay Başkanlığı tarafından bilgilendirme yapıldı. Bilgilendirmede 24’ü son 24 saatlik süreçte olmak üzere harekâtın başlangıcından bu yana 2 bin 83 teröristin etkisiz hale getirildiği açıklandı. 

DIŞİŞLERİ: ABD’YLE GÖRÜŞME YOK 

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, ABD Savunma Bakanlığı Sözcüsü’nün Türkiye ve ABD arasında Afrin bölgesinde gerilimi azaltma seçenekleri üzerinde diplomatik görüşmeler yürütüldüğü iddiasını yalanladı. Aksoy, “Türkiye’nin ABD ile Afrin konusunda yürüttüğü herhangi bir diplomatik görüşme süreci bulunmamaktadır” dedi. 

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