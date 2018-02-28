PKK, Iraklı sivilleri Afrin’de kalkan yaptı

Afrin sınırında ‘hilal’ taktiğinin tamamlanmasının ardından Mehmetçik’in ilerleyişi son sürat devam ediyor. TSK ve ÖSO güçleri hainlerin inlerini havadan ve karadan vurmaya devam ederken, PKK’nın Afrin’deki alçak planı deşifre oldu.

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından, Türkiye’nin sınır hattı ile bölgedeki güvenlik ve istikrarın sağlanması, bölge halkının teröristlerin baskı ve zulmünden kurtarılması amacıyla Suriye’nin kuzeybatısında bulunan Afrin bölgesinde PKK/KCK/PYD-YPG’li ve DEAŞ’lı teröristlere yönelik 20 Ocak’ta başlatılan ‘Zeytin Dalı Harekâtı’nda 39’uncu güne girildi. Kilis-Hatay hattının Suriye kesimindeki Raco Dağı kırsalında tespit edilen terör örgütü PYD/PKK’ya ait hedefler, havadan savaş uçakları, karadan da fırtına obüsleri ve tanklarla vuruluyor. Sınır köylerinden çatışma ve şiddetli patlama sesleri duyuluyor.

PKK KURŞUNA DİZİYOR

Teröristler bölgede bozguna uğrarken, PKK’nın Iraklı sivilleri Afrin’de kalkan olarak kullandığı ortaya çıktı. Irak’ta Musul’un Sincar ilçesindeki Ezidi Peşmerge Komutanlarından Kasım Şeşo, PKK’nın Irak’taki Ezidi ve bölge sakinlerini gösteri adı altında Afrin’e çağırdığını ve daha sonra sivil kalkan olarak kullandığını belirtti.

PKK’nın Sincar’daki erkek ve kız Ezidileri silah zoruyla Afrin’e gönderdiğini söyleyen Şeşo, “PKK’nın talebini reddedenler kurşuna diziliyor. Bölgedeki siviller gösteri adı altında Afrin’e çağrılıyor. Bölge sakinleri gösteri adı altında Afrin’e ulaştıktan sonra, PKK tarafından kalkan olarak kullanılıyor. Örgüt, Irak-Suriye sınırına yakın bir köyü eleman toplama ve sevk işlemleri için kullanıyor” dedi.

AKAR HUDUTTA

Bu arada Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Hatay Oğulpınar Hudut Karakolunda inceleme ve denetlemelerde bulundu.